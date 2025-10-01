Ngày thành lập đảng Lao động Bắc Triều Tiên

ⓒ KBS News

Ngày kỷ niệm thành lập đảng Lao động Bắc Triều Tiên (10/10) là một trong 7 ngày lễ lớn tại miền Bắc, được ví như “ngày sinh nhật của người mẹ” trong đại gia đình. Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng Lao động. Đây được xem là dịp có ý nghĩa đặc biệt trong việc củng cố lòng trung thành với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, tăng cường đoàn kết trong nước và tuyên truyền thành tựu của lãnh đạo Kim. Ngoài ra, dịp này cũng trùng với thời điểm tổng kết các nhiệm vụ 5 năm qua, theo mục tiêu đề ra tại Đại hội đảng Lao động lần thứ 8 vào năm 2021, và cũng là giai đoạn quan trọng để mở ra một khởi đầu mới khi nước này sẽ tổ chức Đại hội đảng lần thứ 9 vào tháng 1 năm tới.





Bắc Triều Tiên hiện có nhiều hoạt động chuẩn bị cho lễ kỷ niệm lần này, trong đó có chương trình chạy tiếp sức gửi thư trung thành tới Chủ tịch Kim Jong-un, và huy động hơn 100.000 người tham gia đồng diễn thể dục. Mặt khác, các dấu hiệu từ vệ tinh còn cho thấy nước này có chuẩn bị một lễ duyệt binh lớn. Sự kiện này có thể được miền Bắc tận dụng để phô diễn sức mạnh quân sự, bao gồm khả năng ra mắt tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-20, mẫu mới phát triển sau Hwasong-19; xe tăng kiểu mới, máy bay không người lái và các loại vũ khí thông thường được hiện đại hóa khác.





Bình Nhưỡng gần đây đang tập trung hiện đại hóa sức mạnh quân sự thông thường, vốn bị đánh giá là thua kém nhiều so với Seoul. Tại Đại hội đảng Lao động lần thứ 9 vào tháng 1/2026, Chủ tịch Kim có thể công bố đường lối mới về phát triển song song cả lực lượng hạt nhân lẫn vũ khí thông thường. Và dự kiến, cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng Lao động được xem là bước khởi động cho quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ khí truyền thống này.



