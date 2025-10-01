Ca sĩ Sung Hoon bất ngờ tiết lộ lý do rời nhóm Brown Eyed Soul vào năm 2023

ⓒ YONHAP News

Nam ca sĩ Sung Hoon, cựu thành viên nhóm nhạc nam Brown Eyed Soul ngày 7/10 bất ngờ chia sẻ trên mạng xã hội cá nhân lý do anh rời nhóm vào năm 2023. Nam ca sĩ bày tỏ việc rời nhóm không phải là lựa chọn của bản thân mà có sự ép buộc từ phía công ty, và cho biết anh đã nỗ lực hết sức để duy trì hoạt động của nhóm đến cùng.





Theo Sung Hoon, mâu thuẫn giữa anh và công ty quản lý Long Play Music khi đó bắt đầu nảy sinh vào năm 2022 về việc trì hoãn lịch phát hành album mới của Brown Eyed Soul, và cáo buộc công ty đã cưỡng ép anh rời nhóm. Nam ca sĩ cũng cho biết thêm đại diện công ty đã tìm đến nhà yêu cầu anh ký vào hợp đồng rời nhóm, và sau quá trình trao đổi, hai bên thống nhất không công khai tranh cãi trên truyền thông.





Phía Long Play Music phủ nhận cáo buộc của nam ca sĩ, cho rằng Sung Hoon đã có những hành vi và phát ngôn không phù hợp như gửi tin nhắn mang tính công kích cá nhân đến các thành viên Brown Eyed Soul và người thân của họ vào thời điểm đó. Đồng thời, công ty cho biết dù đã nhiều lần khuyên Sung Hoon nghỉ ngơi và điều trị sau khi nhận thấy những hành vi này kéo dài, cũng như tích cực hỗ trợ hoạt động solo của anh trong thời gian nhóm tạm ngừng hoạt động, song tình hình vẫn không được cải thiện sau một năm, nên hai bên thống nhất chấm dứt hợp đồng và để Sung Hoon rời nhóm vào tháng 3/2023.





Mặt khác, Brown Eyed Soul đã phát hành album phòng thu thứ 5 “Soul Tricycle” vào ngày 23/9 vừa qua, đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài gián đoạn.