Twice trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên biểu diễn tại “Victoria’s Secret” 

Nhóm nhạc nữ Twice tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng toàn cầu của mình khi trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên biểu diễn tại sự kiện thời trang danh tiếng “Victoria’s Secret Fashion Show 2025”, dự kiến diễn ra vào ngày 15/10 (giờ địa phương) tại New York (Mỹ).





“Victoria’s Secret Fashion Show” là một trong những sự kiện thời trang mang tính biểu tượng, bắt đầu từ thập niên 1990 tại Mỹ. Chương trình quy tụ các siêu mẫu hàng đầu thế giới, được gọi là “Angel” (thiên thần), và nổi tiếng với việc kết hợp trình diễn thời trang cùng những màn biểu diễn âm nhạc đẳng cấp, thu hút sự quan tâm của công chúng toàn cầu.





Bên cạnh Twice, dàn nghệ sĩ khách mời nữ năm nay còn có những tên tuổi nổi bật trong làng nhạc quốc tế như nữ rapper Missy Elliott, ca nhạc sĩ Madison Beer và ca sĩ Karol G. Sự xuất hiện của Twice trên sân khấu lần này được kỳ vọng sẽ mang đến bầu không khí bùng nổ, thể hiện vị thế của nhóm nhạc nữ tiêu biểu đại diện cho K-pop trên đấu trường âm nhạc.





Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt, Twice hiện đang tích cực hoạt động với nhiều dự án dành tặng người hâm mộ. Ngày 10/10 vừa qua, nhóm đã phát hành album đặc biệt “TEN: The Story Goes On” cùng ca khúc chủ đề “ME+YOU”. Đồng thời, chuyến lưu diễn thế giới thứ 6 “This Is For” vẫn đang được tổ chức sôi nổi, mở rộng quy mô lên 63 buổi tại 42 thành phố trên toàn cầu, bao gồm Đài Bắc, Bắc Mỹ và châu Âu.





Ngoài ra, vào ngày 18/10, Twice sẽ gặp gỡ người hâm mộ tại fan meeting “10VE UNIVERSE” ở Đại học Korea (Seoul) nhằm tạo nên khoảnh khắc đặc biệt trong hành trình kỷ niệm 10 năm của nhóm.