Ban nhạc Soran chuyển sang mô hình hoạt động một thành viên sau 15 năm

Công ty quản lý ban nhạc Soran là MPMG Music ngày 13/10 thông báo qua tài khoản chính thức rằng sau một thời gian dài suy nghĩ và trao đổi kỹ lưỡng, các thành viên ban nhạc indie Soran đã đi đến quyết định khép lại 15 năm hoạt động nhóm và tập trung vào hoạt động âm nhạc riêng của mỗi người, sau khi phát hành đĩa đơn mở rộng (EP) “Dream” vào ngày 17/10 tới đây và hoàn thành concert dự kiến diễn ra vào tháng 1/2026.





Công ty cho biết sau khi kết thúc các hoạt động quảng bá EP “Dream” và chuỗi concert sắp tới, Soran sẽ chuyển sang mô hình hoạt động một thành viên do trưởng nhóm kiêm giọng ca chính Ko Young-bae đảm nhiệm. MPMG Music cũng bày tỏ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ để Ko Young-bae có thể tiếp tục hành trình âm nhạc dưới tên “Soran”, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc tới hai thành viên Seo Myeon-ho và Lee Tae-wook vì đã đồng hành cùng nhóm suốt 15 năm, cũng như bày tỏ sự ủng hộ với những dự án âm nhạc cá nhân mà mỗi thành viên sẽ thực hiện trong tương lai.





Theo nội dung bức thư mà các thành viên chia sẻ, sau khi tay trống Pyeon Yu-il rời nhóm, các thành viên còn lại đã nhiều lần thảo luận về hướng đi tiếp theo. Tất cả đều mong muốn cái tên và âm nhạc của Soran sẽ tiếp tục tồn tại, và Seo Myeon-ho cùng Lee Tae-wook đã nhất trí để Ko Young-bae duy trì hoạt động nhóm.





Công ty quản lý cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ, những người đã đồng hành và dành tình yêu bền bỉ cho Soran suốt 15 năm qua. Đại diện công ty bày tỏ lời xin lỗi vì phải chia sẻ một thông tin khiến người hâm mộ tiếc nuối, đồng thời mong rằng công chúng sẽ tiếp tục dành sự ủng hộ nồng nhiệt cho Soran dưới sự dẫn dắt của Ko Young-bae, cũng như cho các hoạt động cá nhân của hai thành viên Seo Myeon-ho và Lee Tae-wook trong chặng đường âm nhạc sắp tới.