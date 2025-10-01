JYP tiếp tục tổ chức giải bóng rổ từ thiện vì bệnh nhi khó khăn

ⓒ JYP Entertainment

Công ty giải trí JYP Entertainment sẽ tổ chức giải bóng rổ từ thiện nghiệp dư mang tên “2025 JYPBT Championship” (JYPBT), diễn ra trong hai ngày 29-30/11 tại quận Gangdong, Seoul (Hàn Quốc). Toàn bộ phí tham dự của các đội sẽ được dùng để quyên góp hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhi thuộc tầng lớp yếu thế, góp phần lan tỏa văn hóa giải trí lành mạnh và tinh thần sẻ chia.





Giải JYPBT năm nay là năm thứ hai tổ chức với 20 đội tham gia, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Ở hạng mục nam phổ thông, 8 đội xuất sắc được tuyển chọn thông qua vòng loại ở 5 khu vực Chungcheong, Gyeongsang, Gangwon, Jeolla và Seoul-Gyeonggi sẽ cùng tranh tài để giành ngôi vô địch toàn quốc. Bên cạnh đó, 8 đội nam trung niên và 4 đội nữ cũng góp mặt, hứa hẹn mang đến những trận đấu sôi nổi nhằm tìm ra đội mạnh nhất ở từng hạng mục.





Trước thềm vòng chung kết, các trận của vòng loại ở các khu vực sẽ được phát lần lượt trên kênh YouTube chuyên về bóng rổ “뽈인러브” (Ball in Love), bao gồm sự kiện thi đấu giữa đội đại diện khu vực và các tuyển thủ bóng rổ chuyên nghiệp, qua đó làm tăng thêm sức nóng cho giải đấu năm nay. Bên cạnh đó, toàn bộ các trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube chính thức “JYPBT” và nền tảng Naver CHZZK.