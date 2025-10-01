Phần 28: “Góp vàng” vượt khủng hoảng, vươn mình thành cường quốc kinh tế

Hàn Quốc gặp khủng hoảng tiền tệ phải xin hỗ trợ tài chính khẩn cấp Cuối năm 1997, Chính phủ Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận nhận khoản hỗ trợ tài chính quốc tế trị giá khoảng 55 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và nhiều quốc gia khác. Thời điểm đó, Hàn Quốc đối mặt với nhiều vấn đề như số nợ nước ngoài tăng vọt, hàng loạt doanh nghiệp làm ăn thua lỗ phá sản cùng với sự lan rộng của khủng hoảng tài chính tại Đông Nam Á khiến xếp hạng tín dụng Hàn Quốc bị hạ thấp. Không còn lựa chọn nào khác, Hàn Quốc buộc phải nộp đơn xin nhận gói cứu trợ tài chính từ IMF. Cuộc khủng hoảng này là cú sốc lớn đối với người dân, xảy ra chỉ sau hai năm từ khi thu nhập bình quân đầu người vượt 10.000 USD và sau một năm kể từ khi Hàn Quốc gia nhập Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).





Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế Hàn Quốc Lim Chang-yeol ra phát biểu về việc Hàn Quốc xin nhận gói cứu trợ của IMF

ⓒ KBS

Phong trào “Góp vàng” thể hiện tinh thần đoàn kết toàn xã hội Người dân Hàn Quốc đã tự nguyện tham gia phong trào “Góp vàng” với khẩu hiệu “Góp vàng để trả nợ cho đất nước” và đã quyên góp được khoảng 227 tấn vàng. Phong trào trở thành biểu tượng của hy vọng và tinh thần đoàn kết của dân tộc, là bước ngoặt giúp người dân cùng nhau vượt qua khó khăn trong thời kỳ khủng hoảng.





Trường quay chương trình phát sóng đặc biệt “Góp vàng để trả nợ cho đất nước” của Đài KBS

ⓒ KBS

Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung tham gia phong trào “Góp vàng”

ⓒ KBS

Hàn Quốc tái cơ cấu theo yêu cầu của IMF và những khó khăn về kinh tế IMF đã yêu cầu Hàn Quốc thực hiện chính sách lãi suất cao, tái cơ cấu doanh nghiệp và nâng cao tính linh hoạt của thị trường lao động. Hệ quả là nhiều doanh nghiệp và ngân hàng phá sản, tiêu dùng và đầu tư sụt giảm nghiêm trọng khiến những khó khăn kinh tế lan rộng trong toàn xã hội. Tuy nhiên, chính những cải cách khắc nghiệt này lại trở thành nền tảng giúp Hàn Quốc cải thiện cơ cấu kinh tế và hướng tới tăng trưởng ổn định.





Người dân Hàn Quốc chịu nhiều khó khăn do tác động của quá trình tái cơ cấu kinh tế

ⓒ KBS

Những người leo núi thay cho đi làm sau khi bị sa thải

ⓒ KBS

Hàn Quốc vượt qua khủng hoảng và sự tái bứt phá của nền kinh tế Từ năm 1998, kinh tế Hàn Quốc bắt đầu dần hồi phục. Vào ngày 23/8/2001, chế độ quản lý kinh tế của Quỹ Tiền tệ quốc tế đối với Hàn Quốc kết thúc. Trong số các quốc gia nhận hỗ trợ IMF, Hàn Quốc là ví dụ điển hình tái cơ cấu thành công. Kinh nghiệm này được xem là một trong những bước ngoặt quan trọng đưa nền kinh tế Hàn Quốc phát triển như ngày nay.



