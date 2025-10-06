Tuổi trẻ của tôi (My Youth)





Tên tiếng Hàn: 마이 유스

Thể loại: Phim truyền hình tình cảm, lãng mạn

Diễn viên: Song Joong-ki, Chun Woo-hee, Lee Joo-myung, Seo Ji-hoon, Jo Han-chul, Yoon Byung-hee

Đạo diễn: Lee Sang-yeob, Ko Hye-jin

Kịch bản: Park Si-hyun

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 2025/09/05 ~

Số tập dự kiến: 12 tập





Giới thiệu:

Bộ phim tình cảm lãng mạn giữa Seonwoo Hae, người bắt đầu cuộc sống bình thường muộn hơn so với những người khác, và Seong Je-yeon, người bất ngờ phải phá vỡ sự bình yên của mối tình đầu.





Seonwoo Hae, diễn viên Song Joong-ki

Không biết là may mắn hay xui xẻo, mà Seonwoo Hae bất ngờ trở thành diễn viên nhí xuất sắc nhất thời bấy giờ, dù đó không phải là mong muốn của anh. Cái giá của khoảnh khắc tỏa sáng ngắn ngủi ấy đã trở thành nợ nần và anh phải dành cả tuổi đôi mươi để trả nợ. Năm 20 tuổi, trong lúc chờ đợi cuốn tiểu thuyết đầu tay được xuất bản, anh gặp Seong Je-yeon 19 tuổi, một người sống cuộc sống giống như anh mơ ước, rạng rỡ và chói lóa. Nhờ tình yêu với Je-yeon như một liều thuốc cứu rỗi cuộc đời anh mà Hae có thể tiến về phía trước.





Seong Je-yeon, diễn viên Chun Woo-hee

Seong Je-yeon hiện tại là quản lý của diễn viên Mo Tae-rin. Cô có một cuộc sống bình dị, mọi thứ đều ở mức vừa phải: từ học vấn, tính cách, lòng nhân đạo, mức lương cho đến cuộc sống. Je-yeon từng lên kế hoạch cho cuộc đời mình kéo dài đến tận khi nghỉ hưu, với mục tiêu phải vào Đại học quốc gia Seoul và nếu không trở thành công tố viên, cô nghĩ cuộc đời mình sẽ chìm trong biển nước. Nhưng thực tế, gia đình cô tan vỡ, và ngay cả khi chỉ có bằng tốt nghiệp phổ thông, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Je-yeon có chút thất vọng, mông lung nhưng những lúc như vậy, cô nghĩ đến một chàng trai 20 tuổi - Seonwoo Hae.





Mo Tae-rin, diễn viên Lee Joo-myung

Từ bé Mo Tae-rin đã là diễn viên nhí, từ đó tạo đà phát triển thành diễn viên thực thụ như hiện giờ. Sau khi Hae tan biến như mây khói trong những vai diễn và thời gian cứ thế trôi đi, Tae-rin dần trở thành một diễn viên tuổi teen hàng đầu của màn ảnh nhỏ. Điều đó càng khiến cô thêm áp lực với nỗi lo lắng sợ mắc lỗi, và cơ hội sẽ không có lần thứ hai. Trong số ít những ngày có mặt ở trường lúc bấy giờ, lắng nghe giọng phát thanh viên trong chương trình phát sóng giờ ăn trưa của trường là lối thoát duy nhất của Tae-rin. Và cuối cùng khi gặp được chủ nhân của giọng phát thanh viên đó thì cô không khỏi ngạc nhiên…





Kim Seok-ju, diễn viên Seo Ji-hoon

Sinh ra trong một gia đình giàu có, cuộc sống của Kim Seok-ju rất dư dả, không hề thiếu thốn gì về mặt vật chất. Anh cũng rất thông minh, nhưng Seok-ju lại cảm thấy cô đơn và buồn bã, chẳng có nhiều bạn bè, đồng nghiệp hay người yêu. Anh cũng có những nồi niềm riêng. Và đứng trước Mo Tae-rin, anh lại như một chàng ngốc.