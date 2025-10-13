Ngày tốt lành của Eun-soo (Lucky Days)





Tên tiếng Hàn: 은수 좋은 날

Thể loại: Phim truyền hình tâm lý, tội phạm

Diễn viên: Lee Young-ae, Kim Young-kwang, and Park Yong-woo

Đạo diễn: Song Hyun-wook

Kịch bản: Jeon Young-shin

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 20/09/2025 ~ 26/10/2025

Số tập dự kiến: 12 tập





Giới thiệu:

Xoay quanh về mối quan hệ hợp tác nguy hiểm và khốc liệt giữa Kang Eun-soo - một phụ huynh muốn bảo vệ gia đình mình, và Lee Kyung - một giáo viên hai mặt, đều là những nhân vật liên quan đến vụ việc về một túi ma túy.





Kang Eun-soo, diễn viên Lee Young-ae

Vì hoàn cảnh khó khăn, Kang Eun-soo từ bỏ giấc mơ đại học, vào làm nhân viên hợp đồng tại ngân hàng ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba. Do không được tuyển vào vị trí chính thức tại ngân hàng nên hiện tại cô đang làm nhân viên thánh toán tại một cửa hiệu trong khu phố. Thế nhưng cũng nhờ công việc tại ngân hàng mà cô gặp gỡ và kết hôn với chồng mình, sau đó sinh một đứa con gái. Từ đó, Eun-soo chỉ mong một cuộc sống giản dị, an yên bên gia đình. Rồi một ngày, chồng cô bị chẩn đoán mắc bệnh nan y, con gái duy nhất thì bỏ học giữa chừng, căn nhà thế chấp thì sắp bị ngân hàng thu hồi. Mọi thứ tưởng chừng vỡ vụn chỉ trong một đêm. Từng tin rằng chỉ cần sống tốt, hạnh phúc sẽ đến nhưng giờ đây Eun-soo hiểu rằng để bảo vệ gia đình, đôi khi người ta buộc phải bước qua lằn ranh của đúng sai. Và cô sẵn sàng làm tất cả để giành lại một con đường sống cho những người mình yêu.





Lee Kyung, diễn viên Kim Young-kwan

Lee Kyung là chàng trai hội tụ đủ mọi thứ mà ai cũng ao ước: học vấn từ đại học danh giá, gương mặt sáng, tính cách vui vẻ và thân thiện. Anh dạy mỹ thuật hội họa sau giờ học tại trường trung học nơi con gái của Kang Eun-soo đang theo học. Với học sinh, anh là “thầy Lee” chính trực, một hình mẫu thanh niên gương mẫu hiếm thấy trong thời nay. Nhưng đó chỉ là bộ mặt giữa ban ngày. Khi màn đêm buông xuống, Lee Kyung trở thành MD (Merchandiser, người chịu trách nhiệm quản lý đơn hàng) cho một câu lạc bộ xa hoa ở Gangnam mang tên Medusa. Ở đó, anh cung cấp ma túy cho giới thượng lưu - những người sẵn sàng trả giá cao cho một đêm trốn thoát thực tại.





Jang Tae-gu, diễn viên Park Yong-woo

Là đội trưởng đội điều tra ma túy thuộc Sở cảnh sát Gwangnam, Jang Tae-gu được mệnh danh là “Ông đồng” vì trực giác của anh rất nhạy. Một khi giác quan thứ 6 của anh trỗi dậy, thì xác suất trúng gần như tuyệt đối. Anh không cần dùng đến bạo lực, chỉ bằng lời nói, ánh mắt và tâm lý sắc bén, Tae-gu có thể khiến kẻ cứng đầu nhất phải cúi đầu thú tội. Hiện anh đang truy tìm chiếc vali chứa ma túy trị giá 10 tỷ won (khoảng 7 triệu USD), món hàng bị mất tích của một tổ chức buôn lậu khét tiếng. Thế nhưng, trong hành trình đó, ánh mắt của Tae-gu lại dừng lại ở một người phụ nữ đó là Kang Eun-soo, một bà nội trợ tưởng như tầm thường. Kỳ lạ thay, cô luôn xuất hiện quanh quẩn khi những vụ án xảy ra. Bằng linh cảm đã cứu mình bao lần khỏi lằn ranh sống chết, Tae-gu bắt đầu truy đuổi Eun-soo.