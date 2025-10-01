Jisoo lập kỷ lục mới với ca khúc solo kết hợp cùng Zayn

ⓒ Warner Records

Video ca nhạc (MV) của đĩa đơn mới “EYES CLOSED” do Jisoo (Blackpink) kết hợp cùng với ngôi sao nhạc pop Zayn (cựu thành viên ban nhạc One Direction) phát hành trong ngày 10/10 đã đứng đầu bảng xếp hạng Xu hướng toàn cầu trên nền tảng YouTube Music tại 74 quốc gia.





Trên nền tảng Spotify, “EYES CLOSED” ra mắt ở hạng 21 trên bảng xếp hạng Các bài hát toàn cầu (Top Songs Global) và xếp hạng cao trong Các ca khúc hàng ngày (Daily Top Songs) tại 32 quốc gia. Ngoài ra, bài hát còn đứng đầu bảng xếp hạng Đĩa đơn hàng đầu của iTunes tại 40 quốc gia và bảng xếp hạng Đĩa đơn bán chạy hàng ngày của QQ Music và KuGou Trung Quốc.