Jisoo lập kỷ lục mới với ca khúc solo kết hợp cùng Zayn

ⓒ Warner Records
Video ca nhạc (MV) của đĩa đơn mới “EYES CLOSED” do Jisoo (Blackpink) kết hợp cùng với ngôi sao nhạc pop Zayn (cựu thành viên ban nhạc One Direction) phát hành trong ngày 10/10 đã đứng đầu bảng xếp hạng Xu hướng toàn cầu trên nền tảng YouTube Music tại 74 quốc gia.
Trên nền tảng Spotify, “EYES CLOSED” ra mắt ở hạng 21 trên bảng xếp hạng Các bài hát toàn cầu (Top Songs Global) và xếp hạng cao trong Các ca khúc hàng ngày (Daily Top Songs) tại 32 quốc gia. Ngoài ra, bài hát còn đứng đầu bảng xếp hạng Đĩa đơn hàng đầu của iTunes tại 40 quốc gia và bảng xếp hạng Đĩa đơn bán chạy hàng ngày của QQ Music và KuGou Trung Quốc.
Cùng với việc phát hành “EYES CLOSED”, Jisoo đã vượt mốc 1 tỷ lượt phát trực tuyến cho tất cả các bài hát solo của mình trên Spotify. Thành tích này đạt được sau 925 ngày với 8 bài hát và là nữ nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên đạt được thành tích này.
“EYES CLOSED” là ca khúc kể về câu chuyện của hai người đã trải qua nỗi đau và quyết định yêu lại từ đầu. Sự kết hợp giữa giọng hát gợi cảm của Jisoo và Zayn cùng vẻ đẹp huyền bí từ video âm nhạc lấy chủ đề không gian của ca khúc đang nhận được sự hưởng ứng hết sức nhiệt tình từ người hâm mộ âm nhạc toàn cầu.