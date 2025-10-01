Hành trình 10 năm của Seventeen sẽ lên sóng Disney+ vào tháng 11

ⓒ Disney plus

Dịch vụ phát video trực tuyến Disney+ ngày 15/10 thông báo sẽ phát sóng độc quyền bộ phim tài liệu “Seventeen: Our Chapter” về nhóm nhạc nam Hàn Quốc Seventeen bắt đầu từ ngày 7/11 tới. Bộ phim được chia thành 4 tập sẽ lên sóng vào mỗi thứ Sáu hàng tuần. Poster và trailer giới thiệu về bộ phim cũng đã được phát hành trước đó.

Trong poster quảng bá là hình ảnh 13 thành viên Seventeen trên sân khấu và người hâm mộ đang cầm gậy cổ vũ (lighstick) cho nhóm. Hình ảnh đen trắng tượng trưng cho 10 năm mà các thành viên và người hâm mộ đã cùng nhau trải qua. Đoạn trailer bắt đầu bằng những tiếng reo hò của người hâm mộ và ôn lại những khoảnh khắc tươi trẻ mà nhóm và người hâm mộ Carat (tên fandom của Seventeen) đã đồng hành cùng nhau từ năm 2015 đến nay.

“Seventeen: Our Chapter” là một tác phẩm nhân kỷ niệm 10 năm ra mắt của Seventeen, phản ánh những câu hỏi mà các thành viên tự đặt ra cho bản thân và cùng nhìn lại hành trình 10 năm qua để kể câu chuyện hiện tại của nhóm. Bộ phim ghi lại hành trình chân thực của các anh chàng trên sân khấu lẫn ngoài đời, từ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên “Right Heare”, cho đến hậu trường fanmeeting “Seventeen in Carat Land”, và cả quá trình sản xuất cho album đầy đủ thứ 5 “Happy Burstday”.