Lá phong mùa thu tại Bắc Triều Tiên

Vẻ đẹp mùa thu ở Bắc Triều Tiên được thể hiện qua những rừng phong đỏ rực trải dài khắp núi đồi. Từ núi Moranbong tại thủ đô Bình Nhưỡng (Pyongyang) đến các danh sơn nổi tiếng như núi Kumgang (Kim Cương), núi Jangsu (Trường Thọ), núi Oga (Ngũ Giai), núi Suyang (Thủ Dương), núi Chilbo (Thất Bảo) và núi Baekdu (Bạch Đầu). Mỗi địa danh đều mang vẻ đẹp hùng vĩ, nguyên sơ và đậm chất thiên nhiên riêng vào mùa thu. Trong đó, ngọn núi được người dân Bắc Triều Tiên lui tới nhiều nhất mỗi độ thu về chính là núi Myohyang (Diệu Hương). Miền Bắc đã đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng và đường cao tốc tại khu vực này để phục vụ cho khách du lịch.





Mặc dù quyền tự do đi lại của người dân miền Bắc không được đảm bảo, nhưng họ vẫn có thể thăm núi rừng mùa thu thông qua các hoạt động như huy động lao động, đi thực địa, hay đi kiến tập thực tế. Trong các giờ nghỉ trưa, người dân nước này thường quây quần bên nhau, ngồi ngắm lá phong và chia sẻ đồ ăn, tạo nên nét đẹp chung của mùa thu miền Bắc. Với họ, những buổi ngắm lá phong chính là dịp để “nạp lại cảm xúc”.





Bắc Triều Tiên gần đây đang tập trung quảng bá các địa điểm du lịch nổi tiếng, thay vì giới thiệu về cảnh quan thiên nhiên mang đậm màu sắc chính trị như trước đây. Đây có thể là chính sách nhằm phục vụ người dân trong nước, hoặc nhằm thu hút khách du lịch quốc tế, cho thấy nỗ lực vực dậy kinh tế địa phương và quốc gia. Tuy nhiên, liệu những nỗ lực này có đủ sức mở ra một hướng đi mới cho ngành du lịch Bắc Triều Tiên hay không vẫn cần phải chú ý thêm.



