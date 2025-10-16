“Mỹ Linh Xin Chào Tour 2025” và điểm đến Seoul, Hàn Quốc

Trong hơn 30 năm sự nghiệp, diva Mỹ Linh cùng ban nhạc Anh Em đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm với người yêu nhạc qua 4 tour diễn xuyên Việt. Năm nay đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình nghệ thuật của chị với “Mỹ Linh Xin Chào Tour 2025” – lần đầu tiên chị và ê-kíp thực hiện tour diễn châu Á, đặc biệt hướng đến cộng đồng người Việt xa xứ. Sau Nhật Bản, Mỹ Linh đã đến với chặng Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 11/10 vừa qua tại hội trường Myunghwa Live Hall, cùng sự góp mặt của hai khách mời đặc biệt là ca sĩ Mỹ Anh và ca sĩ Hoàng Dũng.





Mời hai đại diện tiêu biểu của các nghệ sĩ trẻ Việt đa năng có thể tự sáng tác và biểu diễn mở màn đêm diễn tại Seoul, diva Mỹ Linh muốn mang đến thông điệp về một “Việt Nam mới” và sự giao thoa giữa hai thế hệ âm nhạc mà gia đình chị là minh chứng rõ ràng. Chị còn đưa khán giả ngược dòng ký ức qua những bản hit đã làm nên tên tuổi của chị, đồng thời làm mới mình qua những sáng tác được chuẩn bị riêng cho đêm diễn tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, điểm đến Seoul của tour diễn cũng hứa hẹn mở ra những cơ hội hợp tác âm nhạc Việt-Hàn trong tương lai.





Ngay trước đêm diễn, ca sĩ Mỹ Linh và Mỹ Anh đã có buổi trò chuyện với “Chuyện từ Seoul” về mối duyên với Hàn Quốc và những dự án âm nhạc sắp tới. Hãy cùng Khuê theo dõi nhé!