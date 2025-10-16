G-Dragon vinh dự nhận huân chương văn hóa của Chính phủ Hàn Quốc

ⓒ Galaxy Corporation





Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc cùng Cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) ngày 15/10 thông báo nam ca sĩ G-Dragon sẽ được trao Huân chương văn hóa Hàn Quốc tại lễ trao giải“Giải thưởng Văn hóa và nghệ thuật đại chúng Hàn Quốc 2025”diễn ra vào ngày 23/10 tại Seoul.





Huân chương văn hóa được trao cho những cá nhân có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của văn hóa và nghệ thuật Hàn Quốc, được chia thành 5 cấp bậc từ Geumgwan (Kim quán), Eungwan (Ngân quán), Bogwan (Bảo quán), Okgwan (Ngọc quán) và Hwagwan (Hoa quán).





Trong lễ trao giải năm nay, tổng cộng 31 cá nhân và tập thể sẽ được vinh danh nhận huân chương hoặc bằng khen. G-Dragon cùng với cố danh hài Jeon Yu-seong và diễn viên lồng tiếng Bae Han-seong sẽ được trao Huân chương văn hóa Okgwan. Nữ diễn viên Kim Hae-sook nhận Huân chương Eungwan, còn nam diễn viên Lee Byung-hun và Jung Dong-hwan được trao Huân chương Bogwan.





Dù đã huân chương văn hóa đã gọi tên nhiều ca sĩ, nhưng đây là lần đầu tiên một ca sĩ thần tượng (idol) như G-Dragon được nhận Huân chương văn hóa Okgwan. Trước đó, Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) là nhóm nhạc thần tượng đầu tiên nhận Huân chương Hwagwan vào năm 2018.





G-Dragon năm 2016 từng được trao bằng khen của Thủ tướng. Việc tiếp tục được vinh danh ở cấp quốc gia lần này càng khẳng định vị thế của nam nghệ sĩ như một biểu tượng văn hóa đại diện cho Hàn Quốc, nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ.





Bên cạnh đó vào tháng 7 vừa qua, anh còn được bổ nhiệm làm Đại sứ quảng bá cho Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC 2025 tại Gyeongju. Nam nghệ sĩ cũng đã hợp tác cùng Viện nghiên cứu Không gian vũ trụ (KAIST Space Institute) thuộc Viện Khoa học và công nghệ tiên tến Hàn Quốc (KAIST) trong dự án đặc biệt đưa ca khúc “Home Sweet Home” của mình vào vũ trụ, trở thành ca sĩ Hàn Quốc đầu tiên thực hiện điều này. Đặc biệt, video quảng bá cho Hội nghị APEC có sự tham gia của G-Dragon đã thu hút hơn 8 triệu lượt xem nhờ câu chuyện pha lẫn chút dí dỏm trong bối cảnh sự kiện hoành tráng, và việc anh xuất hiện quay video hoàn toàn không nhận thù lao.