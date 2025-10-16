BTS tạo giá trị truyền thông hơn 56 tỷ won tại các Tuần lễ thời trang nửa cuối năm 2025

ⓒ Big Hit Music





Công ty quản lý BigHit Music cho biết nhóm nhạc nam toàn cầu Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã tạo ra giá trị truyền thông ước tính khoảng 56 tỷ won (39,26 triệu USD) tại các Tuần lễ thời trang trong nửa cuối năm 2025.





Các thành viên BTS trong tháng 9-10/2025 đã tham dự các Tuần lễ thời trang Xuân Hè 2026 tại New York (Mỹ), Milan (Ý) và Paris (Pháp), với tư cách là đại sứ thương hiệu cho những nhà mốt hàng đầu thế giới như RM (Bottega Veneta), Jin (Gucci), Jimin (Dior), V (Celine), và Jungkook (Calvin Klein). Mỗi thành viên đều thu hút sự chú ý đặc biệt của giới chuyên môn và truyền thông quốc tế.





Theo báo cáo mới nhất của Lefty, một nền tảng tiếp thị có ảnh hưởng dành cho các thương hiệu hàng đầu, BTS đã mang lại 39,26 triệu USD giá trị truyền thông (EMV, Earned Media Value) trong khoảng thời gian Tuần lễ thời trang Xuân Hè 2026. EMV là chỉ số chuyển đổi tổng hợp từ phạm vi tiếp cận, mức độ tương tác và mức độ hiển thị thương hiệu của nội dung trên mạng xã hội thành giá trị tiền tệ, một thước đo phổ biến để đánh giá sức ảnh hưởng trong ngành thời trang.





Trong báo cáo của Lefty, hai thành viên Jin và RM lần lượt đứng thứ 2 và 6 trong danh sách “Những người có sức ảnh hưởng hàng đầu” tại Tuần lễ thời trang Milan, trong khi thành viên V và Jimin xếp thứ 3 và 10 tại Tuần lễ thời trang Paris. Đáng chú ý, Jungkook chỉ với màn xuất hiện tại show thời trang Calvin Klein đã tạo ra 7,44 triệu USD giá trị truyền thông, chiếm 30% tổng giá trị truyền thông của thương hiệu.





Theo nền tảng phân tích PR toàn cầu Onclusive, Jin và RM cũng là hai nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội trong thời gian diễn ra tuần lễ thời trang Milan, lần lượt giữ vị trí thứ 1 và 2. Riêng Jin chiếm tới 37,5% tổng lượng thảo luận, còn Jimin đạt 17,06% tại tuần lễ thời trang Paris, đứng thứ 2 về mức độ lan tỏa.





Trước đó, thành viên j-hope vào tháng 1 vừa qua đã tham dự show thời trang giới thiệu bộ sưu tập Thu Đông 2025 dành cho nam của Louis Vuitton, tạo ra giá trị truyền thông 6,68 triệu USD và vươn lên đứng đầu danh sách “Những người có sức ảnh hưởng hàng đầu”. Các bài đăng của j-hope chiếm tới 24% tổng giá trị truyền thông của toàn bộ show, cho thấy tầm ảnh hưởng mạnh mẽ và đáng kể của anh trong ngành thời trang.





Những thành tích này một lần nữa chứng minh BTS là trung tâm ảnh hưởng của ngành thời trang toàn cầu, tiếp tục mở rộng sức tác động từ âm nhạc sang thời trang và văn hóa, trở thành biểu tượng dẫn dắt xu hướng trên phạm vi quốc tế.