Ham Eun-jung (T-ara) sẽ kết hôn với đạo diễn Kim Byung-woo vào tháng 11 tới

Công ty quản lý Mask Studio của thành viên nhóm nhạc nữ T-ara kiêm diễn viên Ham Eun-jung ngày 16/10 thông báo cô sẽ kết hôn với đạo diễn Kim Byung-woo vào tháng 11 tới. Lễ cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức kín đáo, chỉ có sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết.





Ham Eun-jung ra mắt công chúng với vai diễn nhí trong bộ phim truyền hình “신세대 보고서 어른들은 몰라요” (tạm dịch “Báo cáo thế hệ mới người lớn không hiểu đâu”) (1995). Cô nàng bắt đầu hoạt động ca hát vào năm 2009 với nhóm nhạc nữ T-ara, ghi dấu ấn qua loạt hit như “Bo Peep Bo Peep”, “Roly-Poly” và “Lovey Dovey”.





Song song với sự nghiệp âm nhạc, nữ nghệ sĩ cũng tích cực phát triển trong lĩnh vực diễn xuất, tham gia các bộ phim truyền hình như “속아도 꿈결” (tạm dịch “Dù bị lừa đó cũng chỉ là giấc mơ”), “사랑의 꽈배기” (Tình yêu rối rắm), “수지맞은 우리” (Đôi ta thật may mắn), và gần đây là đảm nhận vai chính trong “여왕의 집” (Ngôi nhà của nữ hoàng).





Về phía chú rể, đạo diễn Kim Byung-woo từng giành giải Đạo diễn mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải Rồng Xanh 2013 với tác phẩm “The Terror Live”(90 phút kinh hoàng). Nam đạo diễn cũng là người đứng sau các bộ phim “PMC: 더 벙커” (Hầm Trú Ẩn: PMC (Take Point)) và “전지적 독자 시점” (Toàn trí độc giả). Dự án mới nhất của nam đạo diễn là bộ phim khoa học viễn tưởng thảm họa “대홍수” (Đại hồng thủy), dự kiến phát hành trên Netflix vào tháng 12 tới.