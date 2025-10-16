Ampers&One gây chú ý khi xuất hiện trên chương trình “CBS News Chicago” (Mỹ)

ⓒ FNC Entertainment





Nhóm nhạc nam Ampers&One ngày 14/10 (giờ địa phương) đã xuất hiện trong chương trình tin tức “CBS News Chicago” của đài CBS (Mỹ). Trong buổi phỏng vấn với chủ đề “K-pop chiếm lĩnh nhà thi đấu United Center”, nhóm chia sẻ cảm nghĩ khi đảm nhận vai trò nghệ sĩ mở màn cho chuyến lưu diễn của nhóm nhạc nam tiền bối cùng công ty P1Harmony, đồng thời bày tỏ quan điểm về sức hấp dẫn và ảnh hưởng toàn cầu của K-pop.





Phía “CBS News Chicago” giới thiệu Ampers&One là “một trong những nhóm nhạc K-pop đang được yêu thích nhất hiện nay”, đồng thời nhấn mạnh việc nhóm đã lưu diễn Bắc Mỹ đầu tiên vào đầu năm nay, và hiện đang là nghệ sĩ mở màn cho chặng Bắc Mỹ thuộc chuyến lưu diễn thế giới của P1Harmony.





Nhóm bày tỏ việc trở lại Mỹ mang đến nhiều cảm xúc khác biệt so với lần đầu tiên, đồng thời cho biết nhóm cảm thấy vinh dự khi được biểu diễn tại những sân khấu quy mô lớn như United Center, nơi từng là ước mơ của họ từ khi ra mắt. Ampers&One cũng nhấn mạnh rằng K-pop là một thể loại âm nhạc đa dạng, quy tụ nhiều phong các khác nhau. Đặc biệt, các thành viên trong nhóm cũng đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Hàn Quốc, Mỹ, Canada, Australia, và điều này mang lại sự kết hợp độc đáo về văn hóa và âm nhạc vượt qua ranh giới quốc gia.





Ampers&One đã tham gia biểu diễn mở màn tại 7 thành phố trong chuyến lưu diễn Bắc Mỹ của P1Harmony từ tháng 9 vừa qua. Nhóm đã mang đến các sân khấu sôi động với loạt ca khúc như “그게 그거지” (tạm dịch “Chỉ vậy thôi đó”), “Broken Heart” và “Kick Start”, nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ người hâm mộ địa phương.





Mặt khác, Ampers&One dự kiến sẽ tổ chức buổi concert đầu tiên tại Hàn Quốc vào tháng 11 tới, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong chặng đường hoạt động kể từ khi ra mắt.