Phần 29: Hội nghị thượng đỉnh liên Triều hướng tới hòa bình và cùng tồn tại

Khởi đầu của Hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Tuyên bố chung 15/6

Từ những năm 1970, hai miền Nam-Bắc đã nỗ lực xây dựng lòng tin chính trị thông qua các cuộc tiếp xúc cấp cao. Bước ngoặt lịch sử diễn ra vào tháng 6/2000, Tổng thống Kim Dae-jung và Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Kim Jong-il khi đó đã tổ chức Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên kể từ sau khi đất nước bị chia cắt tại thủ đô Bình Nhưỡng. Tại đây, hai nhà lãnh đạo đã công bố “Tuyên bố chung liên Triều 15/6” là văn kiện mang ý nghĩa quan trọng khi đặt trọng tâm vào việc hòa giải và hợp tác thực chất, thay vì những khẩu hiệu thống nhất trừu tượng. Tuyên bố này đã mở ra kỷ nguyên mới trong quan hệ hai miền, bắt đầu các hoạt động giao lưu và hợp tác như các đợt đoàn tụ gia đình bị ly tán, xây dựng khu công nghiệp liên Triều Kaesong và nối liền tuyến đường sắt, đường bộ giữa hai miền.





Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung đến sân bay quốc tế Sunan (Bình Nhưỡng) ngày 13/6/2000,

Lãnh đạo hai miền Nam-Bắc công bố “Tuyên bố chung liên Triều” ngày 14/6/2000

ⓒ KTV

Tuyên bố chung liên Triều 4/10 và Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai Năm 2007, trong sự quan tâm của dư luận quốc tế, Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun đã đi bộ qua đường ranh giới quân sự liên Triều để tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa hai miền. Kết quả, “Tuyên bố chung liên Triều 4/10” là văn kiện tiếp nối và cụ thể hóa tinh thần của Tuyên bố chung 15/6 trước đó đã được công bố. “Tuyên bố chung liên Triều 4/10” gồm 8 điều khoản, nhấn mạnh sự tôn trọng lẫn nhau, chấm dứt quan hệ thù địch, thúc đẩy tuyên bố kết thúc chiến tranh, xây dựng khu hợp tác hòa bình ở vùng biển Tây và mở rộng hợp tác kinh tế giữa hai miền Nam-Bắc. Tuy nhiên, sau hàng loạt sự việc như vụ du khách miền Nam bị lính gác miền Bắc bắn tại núi Kumgang, Bắc Triều Tiên đánh chìm tuần dương hạm Cheonan và nã pháo vào đảo Yeonpyeong đã khiến quan hệ liên Triều một lần nữa rơi vào tình thế căng thẳng.





Tổng thống Roh Moo-hyun đi bộ vượt qua ranh giới quân sự liên Triều ngày 2/10/2007,

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Kim Jong-il trực tiếp đón tiếp Tổng thống Roh Moo-hyun tại lễ chào mừng ở Trung tâm văn hóa 25 tháng 4 (Bình Nhưỡng) ngày 2/10/2007

ⓒ KBS

Lễ ký Tuyên bố chung liên Triều tại nhà khách Paekhwawon (Bạch hoa viện) ngày 4/10/2007

ⓒ KBS

Các kỳ Hội nghị thượng đỉnh năm 2018 và Tuyên bố Bàn Môn Điếm, Tuyên bố chung Bình Nhưỡng Nhân dịp Thế vận hội mùa đông PyeongChang, đối thoại liên Triều được nối lại, mở đường cho ba kỳ họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un. Thông qua “Tuyên bố Bàn Môn Điếm” và “Tuyên bố chung Bình Nhưỡng”, hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa trên bán đảo Hàn Quốc và xây dựng nền hòa bình lâu dài. Đặc biệt, ông Moon Jae-in đã trở thành Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên có bài phát biểu trước người dân Bắc Triều Tiên tại Sân vận động 1/5 ở Bình Nhưỡng, đánh dấu khoảnh khắc mang tính biểu tượng trong lịch sử quan hệ hai miền. Tuy nhiên, sau thất bại của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội (Việt Nam) vào năm 2019, quan hệ hai miền lại rơi vào tình trạng đóng băng.





Lãnh đạo Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên bắt tay tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm ngày 27/4/2018,

Lễ ký Tuyên bố Bàn Môn Điếm ngày 27/4/2018

ⓒ KBS