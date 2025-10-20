j-hope (BTS) bắt tay cùng Le Sserafim tạo nên màn kết hợp bùng nổ

ⓒ Big Hit Music, SOURCE MUSIC





Thành viên j-hope của nhóm nhạc nam toàn cầu Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã tham gia góp giọng trong đĩa đơn album (single album) đầu tiên “Spaghetti” của nhóm nhạc nữ đàn em cùng công ty là Le Sserafim, dự kiến phát hành ngày 24/10 tới.





Le Sserafim vào rạng sáng ngày 20/10 đã công bố video “The Kick” trên kênh YouTube của công ty chủ quản Hybe Labels và các mạng xã hội chính thức của nhóm, giới thiệu nghệ sĩ hợp tác trong sản phẩm mới lần này.





Sự xuất hiện bất ngờ của j-hope trong video đã khiến cho người hâm mộ bất ngờ và thích thú, bởi đây là lần đầu tiên nam rapper đảm nhận vai trò nghệ sĩ hợp tác trong một ca khúc của nhóm nhạc nữ K-pop.





Trong video, nam ca sĩ gây ấn tượng với phong thái chuyên nghiệp, tạo dáng tự tin giữa ánh sáng và nhịp nhạc sôi động, khẳng định đẳng cấp của một nghệ sĩ tầm cỡ thế giới. Đoạn cuối clip còn hé lộ phần hát chung của j-hope và Le Sserafim với câu “Eat It Up”, càng khiến người hâm mộ tò mò về bản phát hành sắp tới.





Thực tế, mối duyên âm nhạc giữa hai nghệ sĩ bắt đầu từ năm ngoái, khi thành viên Huh Yun-jin của Le Sserafim từng tham gia góp giọng trong ca khúc “i don’t know” nằm trong album đặc biệt “Hope On The Street Vol.1” của j-hope, phát hành tháng 3 năm ngoái. Lần này, j-hope “đáp lễ” bằng việc góp mặt trong sản phẩm mới của đàn em, thể hiện mối quan hệ thân thiết và tinh thần hỗ trợ giữa các nghệ sĩ cùng công ty.