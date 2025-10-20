Illit giành “cú đúp” chiến thắng tại Giải thưởng sáng tạo ACC Tokyo 2025

ⓒ BELIFT LAB





Belift Lab, công ty con trực thuộc công ty giải trí Hybe ngày 20/10 thông báo hai video thương hiệu (brand film) của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Illit đã giành được giải Vàng và giải Đồng tại hạng mục Film Craft (tạm dịch “kỹ thuật làm phim”) của Giải thưởng sáng tạo Tokyo ACC năm 2025 (ACC Tokyo Creativity Awards), một trong những lễ trao giải sáng tạo quy mô lớn nhất tại Nhật Bản.





Cụ thể, video quảng bá cho album mini thứ hai “I’ll Like You” của Illit được trao giải Vàng, và video thương hiệu cho album mini thứ ba “bomb” nhận giải Đồng ở cùng hạng mục.





Giải thưởng sáng tạo Tokyo ACC năm nay đã bước sang lần tổ chức thứ 65, được xem là giải thưởng danh giá bậc nhất của ngành quảng cáo và sáng tạo Nhật Bản, thường được ví như “Liên hoan Sáng tạo quốc tế Cannes Lions” của Nhật Bản. Giải thưởng này tôn vinh những tác phẩm sáng tạo và đổi mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau như quảng cáo, truyền thông, thiết kế và PR.





Các video thương hiệu của ILLIT được đánh giá là có nội dung trọng tâm thể hiện thông điệp cốt lõi của nhóm trong từng album. Video thương hiệu cho album mini thứ hai, tác phẩm vừa giành giải Vàng gây ấn tượng với hình ảnh sáng tạo, hòa quyện giữa hiện thực và tưởng tượng, đồng thời truyền tải một thông điệp tích cực và mạnh mẽ “Chúng tôi sẽ tiếp tục bước đi trên con đường của riêng mình”. Và ngay sau khi được công bố, video này đã nhận được phản hồi nồng nhiệt từ người hâm mộ toàn cầu.





Về video thương hiệu cho album mini thứ ba, tác phẩm giành giải Đồng mang đến một cách diễn giải mới mẻ về concept “cô gái phép thuật”, thể hiện câu chuyện chân thành của Illit qua bầu không khí tinh tế và giàu cảm xúc. Video này đồng thời cũng chính là video âm nhạc (MV) của ca khúc “little monster”, được đánh giá cao nhờ bối cảnh mô hình thu nhỏ và các chi tiết mỹ thuật tinh xảo, góp phần nâng cao tính hoàn thiện của tác phẩm. Thông qua thông điệp “Hãy đánh thức phép màu của tiềm năng bên trong và bước tiếp về phía trước”, video đã mang đến sự đồng cảm và nguồn an ủi ấm áp cho người xem.





Ngoài ra, video này cũng được vinh danh tại Giải thưởng CICLOPE Awards 2025 của Đức với giải Bạc ở hạng mục Music Video – Thiết kế sản phẩm, qua đó khẳng định giá trị nghệ thuật và chất lượng sáng tạo của tác phẩm. Việc liên tiếp được công nhận tại các lễ trao giải video sáng tạo toàn cầu, chứ không chỉ trong khuôn khổ giải thưởng âm nhạc, đã cho thấy tiềm năng mở rộng về mặt nghệ thuật của ILLIT trên thị trường quốc tế.