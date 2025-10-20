Yeonjun (TXT) chính thức ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo

ⓒ Big Hit Music

Thành viên Yeonjun của nhóm nhạc Tomorrow X Together (TXT) sẽ phát hành album solo đầu tay sau 7 năm ra mắt, mang tên “No Labels: Part 01” vào 14 giờ ngày 7/11 tới (giờ Hàn Quốc). Công ty quản lý BigHit Music cho biết đây sẽ là sản phẩm thể hiện chính con người Yeonjun, hướng đến việc gỡ bỏ mọi định nghĩa hay khuôn mẫu để bộc lộ bản chất thật của nam nghệ sĩ. Album cũng được xem là bước đi cho thấy mong muốn của Yeonjun trong việc thoát khỏi hình ảnh mang tính concept của nhóm, nhằm thể hiện góc nhìn và cảm xúc riêng của bản thân.





Trong quá trình hoạt động cùng TXT, Yeonjun đã chứng minh sức hút nổi bật với khả năng trình diễn và biểu cảm vượt trội, thể hiện một cách thuyết phục màu sắc âm nhạc hiện đại và câu chuyện mà nhóm theo đuổi. Nhờ kỹ năng vũ đạo linh hoạt trong mọi thể loại, nam thần tượng còn được biết đến với danh xưng “Thánh dance challenge”. Mỗi khi xuất hiện các thử thách vũ đạo khó, người hâm mộ đều mong chờ màn thể hiện tiếp theo của Yeonjun. Anh chàng đã chinh phục mọi điệu nhảy theo phong cách độc đáo, qua đó nhận về phản ứng tích cực và khiến người hâm mộ không ngớt lời khen về đẳng cấp “chuẩn Yeonjun”.





Năng lực của Yeonjun trong vai trò nghệ sĩ solo vốn đã được chứng minh cũng là một lý do khiến khán giả càng thêm mong đợi album sắp ra mắt. Mixtape solo đầu tay “껌” (GGUM), phát hành năm 2024, đã củng cố danh hiệu “Vũ công tiêu biểu của K-pop” dành cho Yeonjun. Với biểu cảm tự nhiên cùng khả năng thực hiện hoàn hảo những động tác khó như xoạc chân, Yeonjun đã để lại loạt fancam huyền thoại, đồng thời truyền cảm hứng cho nhiều người yêu vũ đạo, tạo ra vô số video challenge trên mạng xã hội. Giai điệu bắt tai, biểu cảm tinh tế và việc tự mình tham gia vào toàn bộ quá trình sáng tạo - từ ý tưởng, lời hát đến dàn dựng sân khấu - đã giúp nam nghệ sĩ thể hiện rõ cá tính âm nhạc mang phong cách thời thượng và sành điệu, khác biệt với màu sắc chung của nhóm.





Phong cách thời trang cũng là một trong những vũ khí lợi hại của Yeonjun. Anh chàng đã chứng minh điều đó qua ca khúc solo “Ghost Girl”, nằm trong album thứ 4 của TXT “The Star Chapter: Together”. Bài hát kể về câu chuyện tình yêu định mệnh của một thực thể giống như linh hồn theo cách riêng của Yeonjun. Đặc biệt, màn trình diễn cho ca khúc này trong tour diễn thế giới của cả nhóm mang tên “Act : Tomorrow” cũng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.