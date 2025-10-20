YOUNITE nhận được phản hồi tích cực trong đợt quảng bá tại Ấn Độ

ⓒ BRANDNEW MUSIC

Công ty quản lý Brand New Music ngày 21/10 cho biết nhóm nhạc nam YOUNITE đã có nhiều hoạt động quảng bá tại hai thành phố New Delhi và Mumbai của Ấn Độ từ ngày 10-15/10, và đã nhận được sự phản ứng nhiệt tình người hâm mộ địa phương.





YOUNITE đã tham dự Lễ hội văn hóa Hàn Quốc “Rang De Korea” và “K-Harmony Festa”, do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Ấn Độ tổ chức lần lượt vào hai ngày 11 và 12/10 tại New Delhi và Mumbai.





Đây là lần đầu tiên YOUNITE them gia các sự kiện ở Ấn Độ, mang đến những màn trình diễn ấn tượng và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ người hâm mộ với các ca khúc như “BOMBA”, “Rock Steady” và “TRIP”. Ngoài ra, các anh chàng cũng chinh phục người hâm mộ địa phương bằng những màn trình diễn cover vũ đạo K-pop được yêu thích toàn cầu.





Bên cạnh đó, nhóm cũng tham gia các hoạt động đa dạng khác như xuất hiện trên truyền hình địa phương, hợp tác với nhiều người có sức ảnh hưởng và cũng trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên xuất hiện trên kênh truyền hình mặt đất của Ấn Độ là “IndiaTV News”, nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả bản địa.