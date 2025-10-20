Chính sách ngoại giao đa phương của Bắc Triều Tiên

ⓒ KBS News

Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đang cố gắng mở rộng bước tiến trong lĩnh vực ngoại giao đa phương nhằm khẳng định vị thế trên quốc tế của mình. Việc ông Kim tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít (3/9) của Trung Quốc đã đánh dấu lần đầu tiên lãnh đạo ba nước Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Nga cùng xuất hiện tại một sự kiện kể từ năm 1959. Hình ảnh ba nước sở hữu vũ khí hạt nhân tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương cùng đứng chung trên một lễ đài sau hàng chục năm mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, tượng trưng cho liên minh chống lại Mỹ và chủ nghĩa chống đế quốc. Đây được xem là bước ngoặt lớn giúp Bình Nhưỡng thoát khỏi thế cô lập ngoại giao lâu nay.





Sau chuyến thăm Trung Quốc, Chủ tịch Kim tiếp tục thể hiện sức mạnh ngoại giao thông qua lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng Lao động của miền Bắc (10/10). Sự kiện có sự góp mặt của các nhân vật quyền lực của Trung Quốc, Nga, Việt Nam, Lào; cũng như quan chức cấp cao của Indonesia, Iran, Mexico, Brazil, Venezuela, các nước ở khu vực Trung Nam Mỹ, các nước phương Nam toàn cầu (Global South).





Bắc Triều Tiên đang tận dụng mối quan hệ với Trung Quốc và Nga để thúc đẩy việc được công nhận là nước sở hữu vũ khí hạt nhân, làm suy yếu các lệnh cấm vận quốc tế và mở rộng quan hệ với các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), các nước xã hội chủ nghĩa và các nước phương Nam toàn cầu. Miền Bắc gần đây cũng tích cực tham gia vào các tổ chức đa phương trong khu vực do Trung Quốc và Nga dẫn dắt, qua đó nhằm thúc đẩy hình ảnh một quốc gia bình thường và củng cố thêm vị thế chiến lược trên trường quốc tế. Từ một nước bị cô lập, Chủ tịch Kim Jong-un đang thay đổi phương hướng để tạo nên hình ảnh của một “người chơi toàn cầu”, báo hiệu một thời đại mới trong đường lối ngoại giao của Bắc Triều Tiên.



