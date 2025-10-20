RM (BTS) đảm nhận giám tuyển trong triển lãm với Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại San Francisco

ⓒ Big Hit Music

Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại San Francisco (SFMOMA) của Mỹ gần đây đã công bố triển lãm đặc biệt “RM X SFMOMA”, do trưởng nhóm RM của nhóm nhạc nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đảm nhận vai trò giám tuyển, sẽ diễn ra từ tháng 10/2026 đến tháng 2/2027.





Triển lãm này do chính RM lên kế hoạch. Việc một ngôi sao nhạc pop toàn cầu trực tiếp phụ trách làm giám tuyển cho một triển lãm tại một trong ba bảo tàng nghệ thuật đương đại hàng đầu thế giới được xem là điều hiếm có. Điều này đã thu hút sự chú ý như một sự hợp tác giữa nghệ sĩ văn hóa đại chúng và nghệ thuật đương đại, tạo nên chất xúc tác cho thế hệ trẻ tìm đến tham quan bảo tàng.





“RM X SFMOMA” là một dự án quy mô lớn với khoảng 200 tác phẩm, kết hợp giữa bộ sưu tập cá nhân của RM và các tác phẩm thuộc sở hữu của SFMOMA. Triển lãm sẽ giới thiệu nhiều tác phẩm của các nghệ sĩ đương đại và hiện đại tiêu biểu của Hàn Quốc như Yun Hyong-keun, Park Rae-hyun, Kwon Ok-yeon, Kim Yun-sin, Do Sang-bong, Chang Ucchin. Bên cạnh đó, các tác phẩm của những doanh họa hàng đầu thế giới như Kim Whanki, Mark Rothko, Henri Matisse, Georgia O’Keeffe, Paul Klee cũng sẽ được trưng bày, tạo nên không gian khám phá giao thoa giữa nghệ thuật phương Đông và phương Tây.





Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm và triết lý nghệ thuật của mình, RM mong muốn tạo nên cuộc đối thoại giữa nghệ thuật hiện đại và đương đại Hàn Quốc với nghệ thuật đương đại thế giới. RM bày tỏ hy vọng triển lãm sẽ là cầu nối cho những ranh giới giữa cổ điển và hiện đại, giữa Đông và Tây, cho thấy ý chí muốn phá vỡ rào cản văn hóa thông qua ngôn ngữ của nghệ thuật.





RM vốn thường xuyên tham quan các triển lãm nghệ thuật trong và ngoài nước, đồng thời chia sẻ những tác phẩm truyền cảm hứng cho mình trên mạng xã hội, qua đó duy trì kết nối nghệ thuật với người hâm mộ thông qua đam mê và sở thích của anh. Đặc biệt, RM được đánh giá là đã tiên phong trong việc quảng bá giá trị của nghệ thuật Hàn Quốc ra thế giới bằng cách tích cực sưu tầm các tác phẩm của các họa sĩ hiện đại và đương đại trong nước. Sự hợp tác với SFMOMA lần này còn đánh dấu bước tiến mới trong hành trình nghệ thuật của RM, khi anh trực tiếp chịu trách nhiệm về câu chuyện và cách bố cục của triển lãm.