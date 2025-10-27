Người phụ nữ tung tin đồn về đời tư của Lee Yi-kyung thừa nhận dàn dựng nội dung bởi AI

ⓒ YONHAP News





Trên nền tảng X (Twitter cũ) ngày 22/10, một phụ nữ người Đức đã đăng bài viết xin lỗi vì từng đăng nhiều hình ảnh liên quan đến đời tư của nam diễn viên Lee Yi-kyung, trong đó bao gồm nội dung sai sự thật do dùng trí tuệ nhân tạo (Al) tạo ra.





Người này cho biết mọi chuyện ban đầu chỉ xuất phát từ trò đùa và lòng hâm mộ, nhưng không ngờ lại thu hút sự chú ý lớn, khiến bản thân dần bị cuốn theo và mất kiểm soát. Trong quá trình liên tục đăng bài và sử dụng hình ảnh do AI tạo ra, mọi thứ diễn ra như thể do chính cô thật sự viết. Cô xin lỗi vì đã lan truyền tin đồn sai sự thật, thừa nhận cảm thấy có lỗi và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho hậu quả gây ra, đồng thời mong công chúng thông cảm nếu cách diễn đạt của cô có phần vụng về do không phải người Hàn Quốc.





Trước đó, vào ngày 20/10, trên một blog thuộc nền tảng Naver đã xuất hiện một bài viết có tiêu đề “Tiết lộ con người thật của Lee Yi-kyung”, kèm hình ảnh được cho là tin nhắn KakaoTalk và Instagram giữa người phụ nữ nói trên và Lee Yi-kyung. Nội dung bao gồm những lời lẽ thô tục, quấy rối và yêu cầu ảnh nhạy cảm, cùng các bức ảnh hậu trường và ảnh tự sướng của nam diễn viên. Tuy nhiên, tính xác thực của các tư liệu này chưa được kiểm chứng.





Công ty quản lý Sangyoung Entertainment của nam nghệ sĩ cho biết người phụ nữ trên từng gửi email mang tính chất đe dọa và tống tiền vào khoảng 5 tháng trước. Đại diện công ty nhấn mạnh đang chuẩn bị các biện pháp pháp lý liên quan trước việc lan truyền thông tin sai lệch và tin đồn ác ý, đồng thời khẳng định sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết sau khi đánh giá mức độ nghiêm trọng và quy mô thiệt hại trực tiếp cũng như gián tiếp từ vụ việc.





Trước khi thừa nhận hành vi dàn dựng trên, người phụ nữ này được cho là từng hỏi vay Lee Yi-kyung khoảng 500.000 won (tương đương 347 USD), song phủ nhận việc đã nhận được tiền hay tiếp tục đòi hỏi sau đó. Khi xuất hiện nghi ngờ cho rằng những bài đăng của cô là sản phẩm dàn dựng, cô đã đăng lên blog một đoạn video quay màn hình cho thấy cô đang cuộn trang Instagram của Lee Yi-kyung, kèm theo nội dung tin nhắn trực tiếp giữa hai người, khẳng định đó chính là “tài khoản thật” của nam diễn viên.





Sau khi bài đăng bị gỡ xuống do bị báo cáo, người phụ nữ này đã phản hồi rằng có nhiều phần tin nhắn với Lee Yi-kyung mà cô chưa kịp chụp lại, đồng thời cho biết đang cố gắng thu thập thêm bằng chứng vì “không muốn nói mà không có cơ sở”. Cô cũng thừa nhận từng nói với công ty quản lý của nam diễn viên rằng bài viết tố cáo là bịa đặt, song khẳng định hành động đó là do bị phía Lee Yi-kyung gây áp lực và dọa sẽ kiện nếu không làm theo. Cô nhấn mạnh rằng việc cô công khai vụ việc không liên quan đến tiền bạc, mong công chúng hiểu và chờ thêm thời gian để cô tập hợp đủ chứng cứ.