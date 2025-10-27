Park Bom (2NE1) bất ngờ tuyên bố kiện lãnh đạo YG

ⓒ D-NATION Entertainment





Nữ ca sĩ Park Bom, thành viên nhóm nhạc nữ 2NE1 ngày 22/10 bất ngờ tuyên bố khởi kiện Giám đốc sản xuất Yang Hyun-suk của công ty giải trí YG Entertainment trên trang cá nhân, khiến công chúng và cả công ty quản lý hiện tại của cô không khỏi bối rối.





Theo bài đăng, nữ ca sĩ viết rằng xin người dân Hàn Quốc hãy điều tra rõ ràng những gì YG Entertainment đã làm với Park Bom, đồng thời công khai đăng tải nội dung đơn kiện do chính cô soạn thảo. Nữ nghệ sĩ cáo buộc Yang Hyun-suk phạm tội lừa đảo và tham ô, cho rằng giám đốc Yang không chi trả khoản lợi nhuận mà cô đáng ra phải nhận, với con số lên đến “1002003004006007001000034 ‘64272e’ nghìn tỷ won” (khoảng 45.000 tỷ USD), một con số vô lý. (Ở đây “e” có nghĩa là 10n theo ký hiệu khoa học). Park Bom khẳng định vì điều này, cô đã phải chịu thiệt hại tài chính nghiêm trọng và tổn thương tinh thần nặng nề. Đơn kiện được lập vào ngày 19/10.





Công ty quản lý hiện tại D-Nation Entertainment của Park Bom ngày 23/10 cho biết những lợi nhuận thuộc về Park Bom có được thông qua hoạt động nhóm 2NE1 đã được YG thanh toán, cũng như đơn kiện trên chưa được nộp lên cơ quan chức năng. Công ty cũng nhấn mạnh nữ ca sĩ hiện đã tạm dừng mọi hoạt động và đang tập trung điều trị và hồi phục. Công ty cam kết sẽ nỗ lực hết sức để giúp nghệ sĩ của mình hồi phục sức khỏe.





Sau khi nhóm 2NE1 tái hợp và tổ chức một số chuyến lưu diễn, Park Bom cũng tiếp tục tham gia biểu diễn cùng các thành viên, song hiện cô đã tạm dừng các hoạt động nghệ thuật do vấn đề sức khỏe tâm lý.





Trước đó vào tháng 8 vừa qua, D-Nation từng thông báo Park Bom sẽ không thể tiếp tục tham gia các hoạt động cùng 2NE1 do yêu cầu của bác sĩ về việc cần nghỉ ngơi và ổn định tinh thần. Đại diện công ty cho biết thêm, sau khi nhận được ý kiến từ các bác sĩ và thảo luận kỹ lưỡng, công ty đã đi đến quyết định khó khăn này nhằm ưu tiên sức khỏe của nghệ sĩ.