Phần 30: Thành công của đội chủ nhà Hàn Quốc tại World Cup 2002

Lịch sử đồng tổ chức World Cup Hàn Quốc-Nhật Bản

Giải Vô địch bóng đá thế giới World Cup năm 2002 được tổ chức tại Hàn Quốc và Nhật Bản từ ngày 31/5 - 30/6/2002. Đây là kỳ World Cup đầu tiên của thế kỷ XXI, đồng thời cũng là giải đầu tiên được tổ chức tại châu Á do hai quốc gia đồng đăng cai. Giải đấu này đã mở ra kỷ nguyên hợp tác đồng tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn, tạo tiền đề cho mô hình nhiều quốc gia cùng phối hợp đăng cai World Cup và Thế vận hội sau này.





Hàn Quốc tạo nên kỳ tích lọt vào bán kết World Cup

Sau lần đầu tiên góp mặt tại Giải vô địch bóng đá thế giới vào năm 1954 tổ chức tại Thụy Sĩ, Hàn Quốc đã nhiều lần giành vé tham dự giải đấu nhưng đều dừng bước trước vòng 16 đội. Trước thềm World Cup Hàn Quốc-Nhật Bản 2002, cả hai nước chủ nhà đều có thứ hạng trên bảng xếp hạng bóng đá thế giới khá thấp, khiến giới chuyên môn lo ngại về khả năng vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã làm nên điều kỳ diệu khi lần đầu tiên lọt vào vòng 16 đội, sau đó lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại đổi tuyển Ý để đi tiếp. Trong trận tứ kết gặp Tây Ban Nha, đội tuyển Hàn Quốc tiếp tục giành chiến thắng qua loạt sút luân lưu đầy căng thẳng để tiến vào đến bán kết World Cup.





Huấn luyện viên Guus Hiddink và cầu thủ “Quỷ đỏ” thứ 12 của đội tuyển

Trong hành trình lọt vào bán kết World Cup của Hàn Quốc, không thể không kể đến công lao của huấn luyện viên trưởng Guus Hiddink. Ông đã truyền cho các cầu thủ niềm tin và tinh thần chiến đấu, giúp đội tuyển Hàn Quốc phát huy tối đa khả năng để đánh bại hàng loạt đối thủ mạnh. Bên cạnh đó, lực lượng cổ động viên từ câu lạc bộ đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc mang tên “Quỷ đỏ” với phong cách cổ vũ sáng tạo và cuồng nhiệt không chỉ tiếp lửa cho cầu thủ trên sân cỏ, mà còn tạo nên làn sóng cổ vũ sôi động khắp các con phố, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ bóng đá thế giới.





Dấu ấn World Cup 2002 để lại và tương lai bóng đá Hàn Quốc

Từ sau World Cup Hàn Quốc-Nhật Bản 2002, Hàn Quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các sân vận động bóng đá hiện đại. Nhiều cầu thủ Hàn Quốc bắt đầu góp mặt tại các giải vô địch châu Âu. Bên cạnh đó, kỳ World Cup 2002 còn tạo ra những tác động tích cực trên nhiều lĩnh vực như văn hóa và kinh tế, đặt nền móng giúp Hàn Quốc tự tin khẳng định vị thế trên trường quốc tế.