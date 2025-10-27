Min Hee-jin thành lập công ty giải trí riêng sau 11 tháng rời Hybe

ⓒ YONHAP News





Theo giới âm nhạc Hàn Quốc ngày 24/10, Min Hee-jin, cựu Giám đốc điều hành (CEO) công ty Ador (công ty con thuộc công ty giải trí Hybe) đã chính thức thành lập công ty giải trí mới mang tên ooak vào ngày 16/10 vừa qua, có trụ sở chính tại khu phường Sinsa, quận Gangnam (Seoul). Trong hồ sơ đăng ký thành lập công ty, Min Hee-jin được ghi nhận là thành viên hội đồng quản trị duy nhất của công ty.





Các lĩnh vực kinh doanh chính của ooak bao gồm quản lý nghệ sĩ, sản xuất và phân phối âm nhạc và album, quản lý thương hiệu, cùng các dịch vụ quảng cáo. Đây là hoạt động công khai đầu tiên của Min Hee-jin sau khoảng 11 tháng kể từ khi rời Ador vào tháng 11 năm ngoái.





Cựu CEO Min xuất thân từ công ty giải trí SM Entertainment, sau đó gia nhập công ty Big Hit Entertainment, tiền thân của Hybe, với tư cách là Giám đốc thương hiệu (CBO) vào năm 2019. Tại đây, cựu CEO này đã góp phần định hình hình ảnh công ty cũng như đóng vai trò chủ chốt trong việc sản xuất cho nhóm nhạc nữ NewJeans.





Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa Min Hee-jin và Hybe bắt đầu nảy sinh vào tháng 4/2024, khi Hybe tiến hành cuộc thanh tra nội bộ nhắm vào bà Min. Đến tháng 8 cùng năm, Min Hee-jin bị bãi nhiệm chức vụ CEO của Ador, và ba tháng sau đó, cựu CEO này cũng rút khỏi vị trí giám đốc nội bộ, chính thức chấm dứt mọi quan hệ với Ador và Hybe.





Trước khi rời công ty, Min Hee-jin từng hé lộ về kế hoạch hoạt động riêng của bản thân trong tương lai khi chia sẻ hy vọng công chúng sẽ tiếp tục quan tâm đến “hành trình K-pop mới” mà bà dự định theo đuổi.