RM diễn thuyết về văn hóa Hàn Quốc tại Hội nghị các Giám đốc điều hành APEC

Theo giới âm nhạc Hàn Quốc ngày 27/10, trưởng nhóm RM của nhóm nhạc toàn cầu Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) sẽ có bài phát biểu quan trọng tại “Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp” (APEC CEO Summit), trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại thành phố Gyeongju vào ngày 29/10 tới.





Tại sự kiện này, vào khoảng hơn 3 giờ chiều, RM sẽ có bài phát biểu dài khoảng 10 phút trong phiên thảo luận về văn hóa trong ngày thứ hai sự kiện. Chủ đề của bài phát biểu là “Sức mạnh mềm của nội dung Hàn Quốc (K-Content) và ngành công nghiệp sáng tạo văn hóa trong khu vực APEC”.





Dù nội dung chi tiết chưa được công bố, RM được cho là sẽ chia sẻ quan điểm về vị thế và tầm ảnh hưởng của văn hóa Hàn Quốc, dựa trên kinh nghiệm của bản thân trong vai trò là trưởng nhóm nhóm nhạc BTS, biểu tượng đại diện của làng nhạc K-pop. Với khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát, nam nghệ sĩ dự kiến sẽ trình bày toàn bộ bài diễn thuyết bằng tiếng Anh trước các nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu.





Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC là diễn đàn quy tụ nhiều nguyên thủ và lãnh đạo doanh nghiệp từ 21 nền kinh tế thành viên, nơi thảo luận về các xu hướng và ngành công nghiệp đổi mới đang định hình cục diện kinh tế toàn cầu. Năm nay, sự kiện mang chủ đề “Bridge, Business, Beyond”, với ý nghĩa xây dựng các mối quan hệ hợp tác mới, thúc đẩy các hoạt động doanh nghiệp sáng tạo và vượt qua các ranh giới.





Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ K-pop đảm nhận vai trò diễn thuyết tại một sự kiện hội nghị thượng đỉnh. Sự kiện được kỳ vọng sẽ là cơ hội để khẳng định tầm ảnh hưởng toàn cầu của K-pop cũng như nâng cao vị thế của văn hóa Hàn Quốc trên trường quốc tế.





Đáng chú ý, công ty giải trí Hybe, công ty mẹ của công ty BigHit Music, đơn vị quản lý của BTS đã tham gia với tư cách nhà tài trợ kim cương, cấp độ cao nhất trong hệ thống tài trợ chính thức của sự kiện, đồng thời là doanh nghiệp giải trí duy nhất góp mặt ở hạng mục này. Tại sự kiện, Hybe sẽ vận hành gian hàng quảng bá tại Trung tâm nghệ thuật Gyeongju, giới thiệu mạng lưới kinh doanh toàn cầu tại Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ Latinh và Ấn Độ. Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ trưng bày thành tựu của các nghệ sĩ trực thuộc các công ty con cùng với biểu tượng văn hóa cổ vũ là gậy cổ vũ (lightstick) của K-pop.