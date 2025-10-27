Hàn Quốc và Việt Nam hợp tác sản xuất bom tấn lịch sử về đại danh tướng Trần Hưng Đạo

ⓒ KBS News
Hàn Quốc và Việt Nam sẽ cùng hợp tác sản xuất đồng thời một bộ phim điện ảnh và phim truyền hình quy mô lớn lấy cảm hứng từ đại danh tướng kiệt xuất Trần Hưng Đạo - một anh hùng dân tộc vĩ đại của Việt Nam. Dự án bao gồm một bộ phim chiếu rạp và phim truyền hình dài 125 tập, dự kiến khởi quay vào tháng 5 năm sau, đặt mục tiêu ra mắt tại rạp vào tháng 2/2027.
Tướng Trần Hưng Đạo đã ba lần lãnh đạo nhân dân Đại Việt (tên nước Việt Nam trước đây) đánh bại quân xâm lược Mông-Nguyên vào thế kỷ XIII, được người dân Việt Nam tôn kính như tướng quân Yi Sun-shin trong lịch sử Hàn Quốc.
Lễ công bố sản xuất dự án phim do công ty giải trí SCK Entertainment (Hàn Quốc) phụ trách đã được tổ chức vào ngày 22/10 tại một khách sạn ở TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tham dự buổi lễ có tổng đạo diễn Shin Chang-seok, người từng thực hiện bộ phim “신사와 아가씨” (Quý ông và cô gái trẻ), đạo diễn Kwak Jung-hwan của “추노” (Săn nô lệ), đạo diễn hình ảnh Baek Hong-jong của “차마고도” (dịch “Trà mã cổ đạo), cùng đại diện Đài truyền hình Việt Nam (VTV) và nhiều nhân vật quan trọng trong ngành công nghiệp phim ảnh hai nước.
Dự án kết hợp hệ thống sản xuất tiên tiến của Hàn Quốc với giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam, được kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội mới trong hợp tác sản xuất, đầu tư chung và mở rộng mạng lưới phân phối toàn cầu giữa hai quốc gia trong tương lai.