Hàn Quốc và Việt Nam hợp tác sản xuất bom tấn lịch sử về đại danh tướng Trần Hưng Đạo

ⓒ KBS News

Hàn Quốc và Việt Nam sẽ cùng hợp tác sản xuất đồng thời một bộ phim điện ảnh và phim truyền hình quy mô lớn lấy cảm hứng từ đại danh tướng kiệt xuất Trần Hưng Đạo - một anh hùng dân tộc vĩ đại của Việt Nam. Dự án bao gồm một bộ phim chiếu rạp và phim truyền hình dài 125 tập, dự kiến khởi quay vào tháng 5 năm sau, đặt mục tiêu ra mắt tại rạp vào tháng 2/2027.





Tướng Trần Hưng Đạo đã ba lần lãnh đạo nhân dân Đại Việt (tên nước Việt Nam trước đây) đánh bại quân xâm lược Mông-Nguyên vào thế kỷ XIII, được người dân Việt Nam tôn kính như tướng quân Yi Sun-shin trong lịch sử Hàn Quốc.