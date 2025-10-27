Seventeen hợp tác với biểu tượng hoạt hình toàn cầu Xì Trum

ⓒ PLEDIS Entertainment

Công ty giải trí Pledis Entertaiment ngày 28/10 thông báo nhóm nam Seventeen sẽ có một màn hợp tác với Peyo Company, đơn vị nắm giữ bản quyền của thương hiệu nhân vật hoạt hình huyền thoại “The Smurfs” (được biết đến ở Việt Nam là Xì Trum) để ra mắt loạt sản phẩm nội dung sáng tạo độc quyền.





Đầu tiên, video ca nhạc (MV) phiên bản hợp tác với Xì Trum của ca khúc “음악의 신” (Thần âm nhạc) dự kiến sẽ được các anh chàng Seventeen ra mắt trong tháng 11 tới. Ý tưởng về màn hợp tác này bắt đầu từ sự trùng hợp về ngày ra đời của nhân vật hoạt hình Xì Trum và ngày phát hành MV của ca khúc đều là ngày 23/10, nhấn mạnh giá trị chung của nhau dù khác thể loại nội dung.