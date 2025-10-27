Seventeen hợp tác với biểu tượng hoạt hình toàn cầu Xì Trum

ⓒ PLEDIS Entertainment
Công ty giải trí Pledis Entertaiment ngày 28/10 thông báo nhóm nam Seventeen sẽ có một màn hợp tác với Peyo Company, đơn vị nắm giữ bản quyền của thương hiệu nhân vật hoạt hình huyền thoại “The Smurfs” (được biết đến ở Việt Nam là Xì Trum) để ra mắt loạt sản phẩm nội dung sáng tạo độc quyền.
Đầu tiên, video ca nhạc (MV) phiên bản hợp tác với Xì Trum của ca khúc “음악의 신” (Thần âm nhạc) dự kiến sẽ được các anh chàng Seventeen ra mắt trong tháng 11 tới. Ý tưởng về màn hợp tác này bắt đầu từ sự trùng hợp về ngày ra đời của nhân vật hoạt hình Xì Trum và ngày phát hành MV của ca khúc đều là ngày 23/10, nhấn mạnh giá trị chung của nhau dù khác thể loại nội dung.
Ngoài ra, các nhân vật Xì Trum lấy cảm hứng từ các thành viên Seventeen cũng sẽ được công bố. Những đặc điểm độc đáo được yêu mến toàn cầu của Xì Trum như làn da xanh, vóc dáng nhỏ bé, khả năng phép thuật sẽ được kết hợp, lồng ghép với tính cách riêng của 13 thành viên trong Seventeen. Bộ sưu tập các sản phẩm lưu niệm dựa trên các nhân vật hợp tác này sẽ được tung ra thị trường trong thời gian tới.
Đại diện công ty quản lý cho biết sự hợp tác này bắt nguồn từ những giá trị chung của Seventeen và nhân vật Xì Trum chính là tinh thần đồng đội, tình bạn, sự bao dung, niềm vui và sự hợp tác. Công ty cũng mong muốn người hâm mộ dành nhiều sự quan tâm cho màn hợp tác của Seventeen, nhóm nhạc luôn mang đến những giá trị tích cực và đoàn kết thông qua âm nhạc và Xì Trum, biểu tượng của hy vọng và hạnh phúc.
Xì Trum là nhân vật hoạt hình nổi tiếng do họa sĩ kiêm storyteller (người kể chuyện thông qua khả năng sáng tạo) người Bỉ Pierre Culliford (bút danh Peyo) sáng tạo vào năm 1958. Từ truyện tranh, phim hoạt hình đến điện ảnh, Xì Trum đã trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng được yêu mến qua nhiều thế hệ trên toàn cầu.