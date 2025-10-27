ITZY công bố chuyến lưu diễn thế giới mới trước thềm comeback trong tháng 11

ⓒ JYP Entertainment

Công ty quản lý JYP Entertaiment ngày 29/10 đã công bố poster chính thức cho chuyến lưu diễn thế giới mới mang tên “Tunnel Vision” bắt đầu tại Seoul của nhóm nhạc nữ ITZY vào năm 2026. Thông tin này đã khiến fan hâm mộ của nhóm trên toàn thế giới vô cùng phấn khích.





Đây sẽ là chuyến lưu diễn thế giới thứ ba của ITZY, một năm rưỡi sau khi nhóm hoàn thành tour diễn “Born To Be” vào tháng 8 năm ngoái (32 buổi diễn tại 28 thành phố trên toàn thế giới). Tour diễn tại Seoul của các cô nàng sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày 13 đến 15/2/2026.





Trước thềm tour diễn chính thức vào tháng 2 năm sau, ITZY sẽ trở lại đường đua K-pop với album mini mới và ca khúc chủ đề trùng tên với tour diễn là “Tunnel Vision” vào ngày 10/11 tới đây. ITZY cũng đang khiến fandom hâm mộ của mình là MIDZY cực kỳ tò mò, khi liên tục nhá hàng cho màn comeback bằng loạt teaser hấp dẫn, cùng video tiết lộ một phần lời ca của toàn bộ các bài hát trong album vào lúc 0h ngày 29/10 (giờ Hàn Quốc).





Album mini “TUNNEL VISION” của nhóm cũng sẽ chính thức ra mắt vào lúc 6 giờ chiều ngày 10/11 (giờ Hàn Quốc), với 6 bài hát bao gồm ca khúc chủ đề cùng tên với album, và các bài b-side khác là “Focus”, “DYT”, “Flicker”, “Nocturne”, và “8-Bit Heart”. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc tiếp theo sau album “Girls Will Be Girls” phát hành trong tháng 6 vừa qua, đánh dấu màn comeback sau 5 tháng của ITZY.