Vươn tới Mặt trăng (To the moon)





Tên tiếng Hàn: 달까지 가자

Thể loại: Phim truyền hình hài hước, lãng mạn

Diễn viên: Lee Sun-bin, Ra Mi-ran, Jo Aram, Kim Young-dae, Hong Seung-hee, Eum Moon-suk

Đạo diễn: Oh Da-yeong, Jeong Hun

Kịch bản: Na Yoon-chae

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 19/09/2025 ~ 25/10/2025

Số tập dự kiến: 12 tập





Giới thiệu:

Câu chuyện sinh tồn siêu thực về ba người phụ nữ xuất thân từ gia đình nghèo không thể tồn tại chỉ bằng đồng lương của mình và đã nhảy vào đầu tư tiền ảo.





Jung Da-hae, diễn viên Lee Sun-bin

Jung Da-hae là nhân viên tuyển dụng không qua thi tuyển, thuộc Nhóm Marketing của thương hiệu bánh kẹo Marron. Tiền! Đó là thứ Da-hae khao khát nhất. Không phải cô sinh ra trong cảnh nghèo nàn thê thảm, nhưng cũng chưa từng một lần sống sung túc. Bố cô, người suốt đời mơ “một cú ăn đậm”, cứ khởi nghiệp rồi phá sản khiến cả nhà lúc nào cũng trong trạng thái nghèo một cách dai dẳng. Nếu học xuất sắc, cô đã có thể “cá chép hóa rồng”. Nếu xinh đẹp xuất thần, có lẽ đã được casting về công ty giải trí danh giá làm thực tập sinh từ thời trung học. Nhưng Da-hae chỉ sở hữu “một chút” cho mọi thứ, vừa đủ để sống qua ngày chứ không đủ để bứt phá. Công việc bấp bênh, lương ít ỏi, bị phân biệt ngầm với nhân viên chính thức, cô gần như chẳng còn niềm vui trong công sở. Cho đến khi cô gặp Kang Eun-sang, người chìa ra một “phao cứu sinh” nghe vừa phi thực tế vừa nguy hiểm: đầu tư tiền ảo.





Kang Eun-sang, diễn viên Ra Mi-ran

Kang Eun-sang cũng là nhân viên không qua thi tuyển chính thức như Jung Da-hae nhưng ở Nhóm Kinh doanh, cô luôn dành cả ngày đêm để nghĩ về việc kiếm tiền. Eun-sang không chỉ nếm trải vị đắng của việc chơi chứng khoán, mà còn từng hoang phí tiền của cho những ý tưởng khởi xướng kinh doanh đầy tham vọng nhưng đã thất bại. Nhiều người không hiểu sao cô lại suốt ngày cứ “tiền, tiền, tiền” đến vậy. Nhưng ít ai biết rằng một biến cố trong quá khứ đã khiến Eun-sang thay đổi hoàn toàn, từ một người mơ mộng trở thành kẻ chỉ tin vào sức mạnh của tiền. Thế rồi, cuộc gặp gỡ với Jung Da-hae và Kim Ji-song đã khiến bánh lái cuộc đời Eun-sang lệch thêm một lần nữa. Ba người phụ nữ, ba lý do khác nhau, nhưng chung một giấc mơ là lật ngược ván bài cuộc đời bằng “tiền ảo”. Không ai biết chuyến tàu này sẽ đưa họ tới thành công rực rỡ hay cú rơi đau đớn, chỉ biết rằng nó đã khởi hành, và chẳng ai trong họ có ý định dừng lại.





Kim Ji-song, diễn viên Jo Aram

Giống như hai đồng nghiệp của mình, Kim Ji-song cũng là một nhân viên không chính thức, làm việc ở Nhóm Kế toán của công ty. Cô là kiểu người kiếm tiền chỉ để tiêu, với châm ngôn cuộc đời rất rõ ràng “Tay phải tiêu được thì tay trái cũng phải tiêu cho công bằng”. Với cô, ngoại hình là chân lý. Dù nợ thẻ tín dụng chồng chất nhưng Ji-song vẫn siêng năng mua giày, túi xách và quần áo mới. Chính vì thế nên cô luôn bị nhóm trưởng mắng, cấp trên bắt chẹt, nhưng không vì thế mà Ji-song bị ảnh hưởng. Cô không có mục tiêu thực sự nào trong cuộc sống, không tham vọng, không kế hoạch, cô chỉ cần một cuộc sống nhẹ nhàng, đến tháng lãnh lương rồi xách vali bay đi du lịch, gặp bạn trai ở Trung Quốc, hay lướt sóng ở bãi biển nào đó. Nhưng khi thấy Da-hae bị Eun-sang kéo vào “thế giới coin”, Ji-song bắt đầu thấy hơi bồn chồn, rằng liệu cô có đang bỏ lỡ chuyến tàu đổi đời hay không.