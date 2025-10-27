Dự án của ông chủ Shin (Shin’s Project)





Tên tiếng Hàn: 신사장 프로젝트

Thể loại: Phim truyền hình hài hước, tâm lý

Diễn viên: Han Suk-kyu, Bae Hyeon-seong, Kim Seong-o, Lee Re, Kim Sang-ho, Choi Won-young

Đạo diễn: Shin Kyung-soo

Kịch bản: Ban Ki-ri

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 15/09/2025 ~ 28/10/2025

Số tập dự kiến: 12 tập





Giới thiệu:

Bộ phim kể về một ông chủ (từng là nhà đàm phán huyền thoại và giờ là chủ một quán gà rán) mang trong mình một bí mật bí ẩn, vừa lách luật để giải quyết các vụ án vừa giải quyết tranh chấp để giành lại công lý.





Ông chủ Shin, diễn viên Han Suk-kyu

Với mái tóc rối bù, đôi dép lê giản dị và bộ đồ thể thao, ông chủ Shin dù có vẻ đang cười khúc khích và lảm nhảm những điều vô nghĩa nhưng trông ông vẫn toát lên vẻ thanh lịch tinh tế, sở hữu một sức hút kỳ lạ. Ngoài việc sống trong một căn nhà chung cư cũ và mở một quán gà rán, ngay cả những người hàng xóm thân thiết cũng không biết gì về đời tư hay thậm chí cả tên thật của ông. Không ai biết ông chủ Shin là cựu cố vấn đàm phán khủng hoảng của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) và là giáo sư trẻ nhất tại Lớp học đàm phán chuyên sâu của đại học danh giá Harvard. Ông được săn đón ở khắp mọi mặt trận từ đàm phán con tin, sáp nhập và mua lại, cho đến các tổ chức như FBI, Bộ Tư pháp Mỹ. Danh tiếng của ông như một "huyền thoại đàm phán" cũng ngày càng vang dội. Ông cũng kết hôn và trở thành một người cha. Thế nhưng 15 năm trước, mọi thứ đều đã chấm dứt.





Cho Phil-lip, diễn viên Bae Hyeon-seong

Cho Phil-lip là một người đẹp trai với vẻ ngoài chỉn chu, gọn gàng, là nhân viên một quán gà rán và là thẩm phán mới vào nghề. Dù là một thiên tài chăm chỉ, một học sinh gương mẫu chưa bao giờ trượt hạng nhất ở trường, luôn tuân thủ các quy tắc, nguyên tắc trong mọi việc nhưng Phil-lip lại thiếu sự linh hoạt. Vì thế nên anh hay “chí chóe” với chủ quán gà rán và nhân viên giao hàng Lee Si-on trong mọi vấn đề. Càng tìm hiểu về ông chủ Shin, anh càng thấy ông ấy thú vị và càng muốn biết nhiều hơn về ông ấy. Nhưng còn một điều khác khiến anh tò mò, đó là Lee Si-on, người khiến anh bị thu hút một cách kỳ lạ.





Lee Si-on, diễn viên Lee Re

Lee Si-on là một cô gái ăn diện rất đơn giản, một người rạch ròi với mọi thứ kể cả sở thích và sở ghét. Hiện cô là trụ cột chính trong gia đình nên sống rất tiết kiệm. Si-on đang làm việc bán thời gian cho ông chủ Shin đại loại có thể nói như một “tình báo viên”, và cảm thấy nó rất thú vị. Rồi bỗng một ngày, một nhân viên mới tên Cho Phil-lip xuất hiện tại cửa hàng gà rán. Anh chàng xui xẻo này thiếu sự linh hoạt và chỉ nói về luật lệ, nguyên tắc, cứ liên tục làm phiền Si-on. Cô từng nghĩ hẹn hò là điều sẽ không bao giờ chạm đến và ước mơ là những thứ xa xỉ, nhưng giờ đã bắt đầu xây dựng cuộc sống riêng của mình bằng cách hỗ trợ ông chủ Shin cùng với Phil-lip.