Những điểm đáng chú ý của Hội nghị thượng đỉnh APEC

Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) sẽ diễn ra tại thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc từ ngày 31/10-1/11, với sự góp mặt của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên. Sự kiện này được xem là tâm điểm ngoại giao toàn cầu khi có sự hiện diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, cùng nhiều cuộc gặp song phương quan trọng như hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Trung, Hàn-Mỹ và Hàn-Trung.





Chương trình nghị sự chính của Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ là vấn đề Bắc Triều Tiên, trong đó trọng tâm nhất là việc ứng phó chung, xây dựng hệ thống hợp tác về phi hạt nhân hóa miền Bắc và hiện đại hóa đồng minh Hàn-Mỹ. Trong bối cảnh quan hệ giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc ngày càng mật thiết, dư luận cũng đặc biệt quan tâm đến việc Seoul sẽ yêu cầu Bắc Kinh tích cực đóng vai trò gì trong vấn đề miền Bắc, và liệu Trung Quốc có sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đó hay không. Mặt khác, mặc dù khả năng nối lại đối thoại Mỹ-Triều còn nhiều nghi ngờ, nhưng Hội nghị thượng đỉnh APEC lần này vẫn được xem là cơ hội để Hàn Quốc kêu gọi các bên hướng tới hòa bình và hợp tác.





Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ đưa ra Tuyên bố Chủ tịch với trọng tâm là vấn đề bán đảo Hàn Quốc, hoặc tái khẳng định tầm nhìn hòa bình thông qua sáng kiến “E.N.D”. Sáng kiến này gồm ba trọng tâm chính là “Giao lưu” (Exchange), “Bình thường hóa quan hệ” (Normalization) và “Phi hạt nhân hóa” (Denuclearization), nhằm hướng tới mục tiêu chung sống hòa bình và cùng phát triển. Chính phủ Hàn Quốc hiện đang nỗ lực nâng cao nhận thức quốc tế về tầm quan trọng của vấn đề bán đảo Hàn Quốc, cải thiện quan hệ liên Triều và giải quyết bài toán phi hạt nhân hóa. Với tư cách là nước Chủ tịch APEC, hãy cùng chờ xem liệu Hàn Quốc sẽ truyền tải thông điệp hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc như thế nào.



