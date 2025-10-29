NewBeat phát hành album VR đầu tiên trên thế giới

ⓒ BEAT INTERACTIVE





Nhóm nhạc nam Hàn Quốc NewBeat vào lúc 2 giờ chiều ngày 28/10 (giờ địa phương) đã bắt đầu mở đặt trước (preorder) album mini đầu tay “Louder Than Ever” trên các trang web âm nhạc trực tuyến. Tác phẩm mới lần này của NewBeat được giới thiệu là album thực tế ảo (VR) đầu tiên trên thế giới.





“Louder Than Ever” được phát hành với tổng cộng 13 phiên bản, bao gồm một bản sách ảnh (photobook), 2 bản hộp đĩa (jewel), 3 bản photocard (gồm 7 bản cá nhân của từng thành viên) và phiên bản VR. Trong đó, album VR là album kỹ thuật số được thiết kế để người nghe có thể thưởng thức trong không gian thực tế ảo, nơi họ có thể thưởng thức các ca khúc mới của NewBeat qua nhiều nội dung khác nhau như phiên bản ghi hình tại hiện trường, phiên bản vũ đạo trong phòng tập, phiên bản hậu trường chương trình “Connecting Signal 2” và phiên bản quay trên sân thượng.





Đặc biệt, album VR của NewBeat đang thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ trong nước và quốc tế, vì đây là lần đầu tiên trên thế giới phát hành các bài hát mới hoàn toàn ở định dạng thực tế ảo. Trước đó, những sản phẩm được gọi là “album thực tế ảo” thường chỉ là album thông thường được phát hành trước rồi mới bổ sung phiên bản VR, hoặc các ca khúc hay nhất được làm lại dưới định dạng thực tế ảo.





Trước khi phát hành album, NewBeat đã liên tục giới thiệu các nội dung thực tế ảo thông qua nhiều hoạt động, qua đó khơi gợi sự mong đợi lớn từ người hâm mộ. Nhờ yếu tố độc đáo và tính sưu tầm cao, album mini phiên bản VR đầu tay này của NewBeat đã ghi nhận lượng đặt hàng lớn từ người hâm mộ ngay khi mở bán, thậm chí cháy hàng trên một số trang phân phối. Điều này cho thấy sức nóng và độ phủ sóng ngày càng tăng của nhóm trên thị trường toàn cầu.





Album mini “Louder Than Ever” của NewBeat sẽ chính thức phát hành vào 12 giờ trưa ngày 6/11 trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến.