Âm nhạc đại chúng, nhạc kịch đóng góp cho sự tăng trưởng của thị trường nghệ thuật biểu diễn Hàn Quốc

Theo “Báo cáo phân tích doanh thu bán vé thị trường nghệ thuật biểu diễn quý III/2025” qua Mạng lưới điện toán tổng hợp về nghệ thuật biểu diễn (KOPIS) ngày 29/10, tổng doanh thu bán vé biểu diễn từ tháng 7-9 năm nay đạt khoảng 461,5 tỷ won (tương đương 324,4 triệu USD), tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.





Đây là mức cao nhất được ghi nhận trong lịch sử các quý III kể từ năm 2019, thời điểm dữ liệu đặt vé biểu diễn bắt đầu được tổng hợp thông qua KOPIS.





Xét theo thể loại, âm nhạc đại chúng, nhạc kịch và múa là ba lĩnh vực đóng góp cho sự tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu vé của âm nhạc đại chúng đạt khoảng 263,7 tỷ won (185,4 triệu USD), tăng 22,8%. Nhạc kịch ghi nhận 138,7 tỷ won (khoảng 97,5 triệu USD), tăng 14,9%, múa đạt 6,4 tỷ won (khoảng 4,4 triệu USD), tăng 96,2%.





Ngược lại, dù thể loại kịch có 1.124 buổi diễn, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng doanh thu vé lại chỉ đạt khoảng 18,3 tỷ won (tương đương 12,8 triệu USD), giảm 13,5%, cho thấy nhu cầu về loại hình này đang có dấu hiệu chững lại.





Bên cạnh đó, trong top 20 biểu diễn có doanh thu cao nhất trong quý III năm nay, thể loại âm nhạc đại chúng là 12, nhạc kịch là 7, thể hiện ưu thế rõ rệt của hai loại hình nghệ thuật này. Trong đó, nhạc kịch “Wicked” tại Seoul, nhạc kịch “Aladdin” tại Busan và nhạc kịch “Phantom” tại Seoul lần lượt giữ ba vị trí đầu bảng. Xếp hạng 4 là buổi concert trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới của nhóm nhạc nữ Blackpink tại Goyang (Hàn Quốc), và concert mùa hè “Summer Swag 2025” của nam ca sĩ PSY tại Goyang xếp thứ 5.