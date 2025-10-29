Người Hàn Quốc có câu “Bangan Tungso” tức là “Sáo trúc dọc Tungso trong phòng”, có nghĩa là người biết thổi sáo trúc dọc Tungso, nhưng lại không có can đảm đứng trước đám đông biểu diễn mà chỉ thổi trong nhà. Điều này cũng có nghĩa là đã có một thời sáo trúc dọc Tungso là một loại nhạc khí ống được nhiều người ưu thích và sử dụng rộng rãi. Gần đây, ngoài phần âm nhạc đệm cho điệu múa sư tử Bukcheong Sajanoreum của huyện Pukchong, tỉnh Hamgyong, nay thuộc Bắc Triều Tiên, chúng ta khó có thể nghe được âm thanh của cây sáo trúc dọc Tungso ở các bản nhạc khác. Sáo trúc dọc Tungso và sáo trúc ngang lớn Daegeum có kích cỡ tương tự như nhau và cũng đều có huyệt dán màng Cheonggong. Sự khác biệt giữa hai cây sáo này là đối với cây sáo trúc ngang lớn Daegeum, người thổi sáo sẽ cầm ngang cây sáo và đặt đầu kia của cây sáo trên vai. Còn đối với sáo trúc dọc Tungso thì người thổi sáo sẽ cầm cây sáo theo chiều dọc để thổi. Khi mới tiếp cận với âm thanh của cây sáo Tungso, người nghe có thể cảm thấy tiếng sáo có vẻ hơi thô, nhưng càng nghe sẽ cảm thấy âm sắc độc đáo hấp dẫn của loại sáo này.





* Trích đoạn "Babtaryeong, Dontaryeong" (Khúc ca về cơm gạo và tiền bạc) trong trường ca hát kể chuyện Pansori Heongboga (Anh em nhà Heongbo) / danh ca Park Dong-jin

* Trích đoạn "Nằm mơ" trong "Thần khúc" của đại thi hào Dante người Ý (1265-1321) được chuyển thể sang phong cách hát kể chuyện Pansori / nghệ sĩ Jung Eun-hye