Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan chia sẻ về vai trò của Busan đối với quan hệ Hàn-Việt

Ngày 13/8/2025, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan đã chính thức ra mắt, trở thành cơ quan ngoại giao thứ hai của Việt Nam tại Hàn Quốc sau Đại sứ quán ở Seoul. Đây là một dấu mốc quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước cũng như hỗ trợ cộng đồng người Việt tại khu vực Đông Nam Hàn Quốc. Khách mời trong chương trình hôm nay là bà Đoàn Phương Lan, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan, một nhà lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm về kinh tế-đối ngoại.





Tổng Lãnh sự nhận định chính sự gắn kết kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã tạo nền tảng vững chắc cho sự gắn kết về ngoại giao, chính trị, văn hóa và xã hội. Trên nền tảng ấy, Busan đã và đang phát huy vai trò của mình trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế Việt-Hàn, nhất là trong mối quan hệ hợp tác hữu nghị với TP. Hồ Chí Minh, vốn đã thiết lập được tròn 30 năm. Song song với việc chia sẻ về những điểm tương đồng về tầm nhìn cũng như khát vọng phát triển giữa hai thành phố, bà Đoàn Phương Lan cam kết xây dựng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan thành địa chỉ kết nối và mái nhà chung cho các doanh nghiệp và người dân hai nước.





Nhân dịp Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2025 khai mạc tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc, mời quý vị lắng nghe Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan chia sẻ về công tác ngoại giao tại địa bàn mới và những kế hoạch, kỳ vọng trong tương lai gần.