Cô gái Bu Se-mi tốt bụng (Ms. Incognito)





Tên tiếng Hàn: 착한 여자 부세미

Thể loại: Phim truyền hình tội phạm, lãng mạn

Diễn viên: Jeon Yeo-bin, Jinyoung (B1A4), Seo Hyun-woo, Moon Sung-keun, Jang Yoon-ju, Seo Jae-hee

Đạo diễn: Park Yoo-young

Kịch bản: Hyun Gyu-ri

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 29/09/2025 ~

Số tập dự kiến: 12 tập





Giới thiệu:

Bộ phim kể về một nữ vệ sĩ nhà nghèo mạo hiểm bước vào cuộc hôn nhân hợp đồng với Chủ tịch nhà tài phiệt bị bệnh nan y. Sau khi Chủ tịch qua đời, cô phải thay đổi danh tính và sống sót trong ba tháng, đồng thời tránh xa những kẻ săn đuổi khối tài sản kếch xù của mình.





Kim Young-ran, diễn viên Jeon Yeo-bin

Kim Young-ran là vệ sĩ riêng của Chủ tịch Tập đoàn Gaseong. Mặc dù xuất thân nghèo khổ, cô được giao nhiệm vụ sống sót trong ba tháng dưới cái tên giả “Bu Se-mi” có thân phận hoàn toàn khác với bản thân.





Jeon Dong-min, diễn viên Jinyoung (B1A4)

Một người cha đơn thân vừa nuôi con trai vừa trồng dâu tây ở vùng Muchang. Anh là người duy nhất trong làng cảnh giác với giáo viên mới được bổ nhiệm Bu Se-mi, người có năng lực hoàn hảo.





Lee Don, diễn viên Seo Hyun-woo

Là luật sư riêng của Chủ tịch Ga Seong-ho, Lee Don quản lý các thủ tục pháp lý liên quan đến di sản của Chủ tịch Ga và toàn bộ quá trình kết hôn theo hợp đồng của ông với Kim Young-ran. Anh là một thiên tài có xuất thân nghèo khó, sống theo chủ nghĩa thực dụng và sùng bái tiền bạc.





Ga Seong-ho, diễn viên Moon Sung-keun

Ga Seong-ho là người sáng lập Tập đoàn Gaseong, nhân vật tạo nên huyền thoại mì quốc dân Hàn Quốc, và là chồng hợp pháp trên giấy tờ của Kim Young-ran. Sau khi nhận được chẩn đoán mắc bệnh nan y, ông bắt đầu thực hiện kế hoạch cuối cùng để trả thù cho con gái mình, người đã chết trong tiếng xấu.





Ga Seon-young, diễn viên Jang Yoon-ju

Là con của vợ Chủ tịch Ga Seong-ho trước khi hai người đến với nhau, hiện là giáo sư ngành sân khấu điện ảnh. Một kẻ tâm thần tàn nhẫn, giỏi tạo hình ảnh, lợi dụng tiền bạc và quyền lực để đạt được mục đích, hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của người khác.