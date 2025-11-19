Ok Taec-yeon (2PM) sẽ tổ chức hôn lễ vào mùa xuân năm 2026

ⓒ 51K





Công ty quản lý 51K ngày 1/11 cho biết nam ca sĩ kiêm diễn viên Ok Taec-yeon, thành viên nhóm nhạc 2PM, đã quyết định kết hôn với người bạn gái mà anh đã hẹn hò trong suốt thời gian dài. Được biết, vị hôn thê của nam ca sĩ không hoạt động trong lĩnh vực giải trí, và lễ cưới của cặp đôi dự kiến sẽ được tổ chức riêng tư vào mùa xuân năm 2026.





Trong bức thư tay được Ok Taec-yeon đăng tải trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, nam nghệ sĩ chia sẻ rằng anh đã hứa sẽ dành phần đời còn lại của mình cho người phụ nữ luôn thấu hiểu và tin tưởng anh suốt thời gian dài vừa qua, đồng thời bày tỏ cả hai sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhau và cùng bước tiếp trên hành trình tương lai.





Nam nghệ sĩ cũng không quên gửi lời tri ân đến người hâm mộ, bày tỏ rằng chính nhờ sự ủng hộ và đồng hành của fan từ khi anh tham gia chương trình sống còn Superstar Survival ở tuổi 19, anh mới có thể đi đến chặng đường hôm nay. Ok Taec-yeon cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để đền đáp tình cảm và niềm tin mà khán giả đã dành cho mình, với tư cách là thành viên 2PM, là diễn viên và là “Taec-yeon của mọi người”.





Ok Taec-yeon ra mắt năm 2008 với tư cách thành viên nhóm nhạc 2PM và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2010 qua bộ phim “Chị của Lọ Lem” (Cinderella’s sister) của Đài truyền hình KBS. Từ đó đến nay, anh hoạt động sôi nổi trong cả hai lĩnh vực ca hát và diễn xuất.