Daddy Yankee ca ngợi sự hòa quyện hoàn hảo giữa K-pop và Latin sau khi quay MV tại Hàn Quốc

Công ty giải trí Hybe ngày 1/11 cho biết nam ca sĩ Daddy Yankee, ngôi sao nhạc Latin từng gây bão toàn cầu với bản hit “Despacito” hợp tác với ca sĩ Luis Fonsi, gần đây đã tham dự buổi trò chuyện hỏi đáp trong khuôn khổ sự kiện “Tuần lễ Âm nhạc Latin Billboard 2025” tại Miami, bang Florida (Mỹ). Tại đây, nam ca sĩ đã chia sẻ về việc gia nhập Hybe cũng như quá trình sản xuất album chính thức mới “Lamento En Baile” phát hành hồi tháng 10. Buổi trò chuyện do bà Leila Cobo, Giám đốc nội dung mảng Latin của trang xếp hạng âm nhạc uy tín Billboard điều phối.





Khi được hỏi về cảm nghĩ sau khi ký hợp đồng với Hybe, Daddy Yankee cho biết đó là một sự kết hợp hoàn hảo, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn tới ê-kíp Hybe, Chủ tịch công ty Hybe Latin America (công ty con của Hybe tại Mỹ Latinh) Isaac Lee và Chủ tịch tập đoàn Hybe Bang Si-hyuk vì đã tin tưởng và hỗ trợ dự án, giúp album lần này của anh được hoàn thiện.





Video âm nhạc (MV) của ca khúc chủ đề “El Toque” trong album mới này được quay tại phim trường Mungyeongsaejae, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc. Khung cảnh cổ kính và tĩnh lặng của kiến trúc cung điện thời Joseon cùng năng lượng đặc trưng của Daddy Yankee đã được khắc họa rõ nét trong ca khúc này.





Hồi tưởng lại trải nghiệm ghi hình tại Hàn Quốc, nam ca sĩ bày tỏ ấn tượng sâu sắc với một đất nước tuyệt đẹp và những con người nồng hậu, đồng thời cho biết nếu có cơ hội, anh sẵn sàng trở lại đây hàng trăm lần. Nam nghệ sĩ cũng cho biết bản thân luôn yêu thích tính thẩm mỹ đặc trưng trong các MV K-pop và tin rằng sự giao thoa giữa cảm xúc tinh tế ấy với năng lượng Latin chắc chắn sẽ tạo nên một sự kết hợp tuyệt vời.





Daddy Yankee ra mắt năm 1995 và nổi tiếng với các ca khúc mang âm hưởng reggaeton (một thể loại âm nhạc điện tử, thường kết hợp giữa nhạc Latin và hip-hop). Nam ca sĩ tuyên bố giải nghệ vào năm 2023, song anh đã chính thức trở lại làng nhạc vào năm nay sau khi ký hợp đồng với Hybe Latin America.