Day6 khép lại cột mốc kỷ niệm 10 năm bằng concert đặc biệt vào tháng 12

ⓒ JYP Entertainment

Công ty giải trí JYP Entertainment ngày 3/11 đã đăng tải thông báo kèm poster chính thức concert đặc biệt của ban nhạc Day6 mang tên “The Present” sẽ tổ chức vào tháng 12 tới. Theo đó, Day6 sẽ tổ chức concert riêng trong ba ngày từ ngày 19-21/12 tại Seoul để cùng fandom My Day kỷ niệm 10 năm ra mắt.





Kể từ khi ra mắt vào tháng 9/2015, bốn thành viên Sungjin, Young K, Wonpil và Dowoon đã trực tiếp sáng tác và thể hiện nhiều bản hit chạm đến trái tim người nghe. Với những ca khúc luôn được khán giả tin tưởng và yêu mến, Day6 không ngừng củng cố danh hiệu “ban nhạc đáng tin cậy để nghe” qua mỗi buổi biểu diễn. Chính vì vậy, sân khấu lần này được kỳ vọng sẽ mang đến bầu không khí lãng mạn, khép lại một năm 2025 đầy ý nghĩa.





Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt, Day6 đã cùng người hâm mộ lưu giữ nhiều khoảnh khắc đáng nhớ thông qua việc phát hành ca khúc mới, nội dung tự sản xuất, tham gia các chương trình giải trí và triển lãm pop-up tái hiện hành trình âm nhạc của nhóm. Vào tháng 5 năm nay, Day6 phát hành đĩa đơn kỹ thuật số “Maybe Tomorrow”, trở thành ban nhạc Hàn đầu tiên biểu diễn tại nhà thi đấu thể dục dụng cụ Olympic (KSPO Dome, quận Songpa, Seoul); đồng thời lập kỷ lục lượng khán giả cao nhất mỗi đêm, khép lại tour diễn thế giới “Forever Young” đầy ấn tượng. Đến tháng 7, nhóm tổ chức 6 buổi fanmeeting mang tên “Pier 10: All My Days” trong nước, tiếp tục tạo thêm những kỷ niệm quý giá cùng người hâm mộ.





Tiếp đó vào tháng 8, Day6 trở thành ban nhạc K-pop đầu tiên tổ chức concert tại Sân vận động phức hợp Goyang, thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi khi mở màn tour kỷ niệm 10 năm “Day6 10th Anniversary Tour < The DECADE >”. Tiếp nối chuỗi hoạt động đó, nhóm phát hành album chính thức “The DECADE” thể hiện trọn vẹn màu sắc âm nhạc đặc trưng của mình. Concert đặc biệt vào tháng 12 tới hứa hẹn sẽ là dấu ấn ý nghĩa, khép lại một năm 2025 tràn đầy hoạt động sôi nổi và cống hiến của toàn bộ các thành viên.





Hiện tại, Day6 đang tiếp tục tour diễn kỷ niệm 10 năm “The DECADE” và sẽ mở rộng hành trình world tour vào đầu năm sau, với các concert được tổ chức tại Hong Kong, Phillipines và Malaysia, tiếp tục củng cố sức hút toàn cầu.