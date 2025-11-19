Taemin (SHINee) tổ chức concert tại Las Vegas để chuẩn bị cho màn ra mắt tại Coachella

Công ty quản lý Big Planet Made Entertaiment ngày 4/11 thông báo, nam ca sĩ Taemin (SHINee) sẽ tổ chức concert “TAEMIN LIVE [Veil] in Las Vegas” vào ngày 16/1/2026 (giờ địa phương) tại Dolby Live at Park MGM, địa điểm biểu diễn hàng đầu tại Las Vegas (Mỹ) từng đón các ngôi sao quốc tế như Mariah Carey, Bruno Mars hay Maroon 5 với hệ thống âm thanh vòm hiện đại bậc nhất.





Đây được xem là concert solo khởi động cho các hoạt động quốc tế của Taemin, trước khi anh chính thức xuất hiện tại Lễ hội âm nhạc và nghệ thuật thung lũng Coachella 2026 với tư cách nam nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên và duy nhất có tên trong đội hình biểu diễn của sự kiện âm nhạc tầm cỡ thế giới này.





Trước đó, Taemin đã chứng minh được sức hút của mình với người hâm mộ toàn cầu khi đĩa đơn đặc biệt “Veil” được nam ca sĩ phát hành trong tháng 10 đã vươn lên vị trí thứ 3 trên Bảng xếp hạng “World Digital Song Sales” của Billboard (Mỹ).





Hiện tại, Taemin cũng đang đảm nhiệm vai trò đại sứ quảng bá cho “Lễ hội Hallyu New York 2025”, đồng thời tour diễn tại Nhật của nam ca sĩ mang tên “2025 TAEMIN ARENA TOUR ‘Veil’” cũng đang trong tình trạng cháy vé ở tất cả các địa điểm biểu diễn.