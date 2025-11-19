Ca khúc mới của Le Sserafim tiếp tục tiến thẳng vào “Hot 100” của Billboard

ⓒ SOURCE MUSIC

Theo dữ liệu công bố ngày 4/11, nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Le Sserafim lại một lần nữa tiến thẳng vào bảng xếp hạng “Hot 100” của trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) ở vị trí thứ 50 (8/11) bằng ca khúc chủ dề “Spaghetti” thuộc đĩa đơn album (single album) cùng tên. Đây là lần thứ 3 nhóm đặt chân vào bảng xếp hạng này sau thành công từ hai bài hát trước là “Easy” và “Crazy”.





Nếu như trước đây nhóm được mệnh danh là “girlgroup có khả năng trình diễn hàng đầu”, thì giờ đây 5 cô gái đang thể hiện sức ảnh hưởng áp đảo trên các bảng xếp hạng toàn cầu và vươn lên trở thành một trong những nhóm nữ thế hệ 4 mạnh nhất K-pop. Thành tích lần này của “Spaghetti” vượt xa kỷ lục hạng 76 mà ca khúc chủ đề album mini thứ 4 “Crazy” từng đạt được.





Trên bảng xếp hạng “Global 200” và “Global (không gồm Mỹ)” của Billboard, Le Sserafim lần lượt ghi tên ở vị trí thứ 6 và thứ 3, ghi nhận thành tích lần đầu tiên lọt top 10 đồng thời ở cả hai bảng. Vì các bảng xếp hạng được tính dựa trên lượt nghe trực tuyến (stream) và doanh số kỹ thuật số tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, nên kết quả này một lần nữa là minh chứng rõ ràng cho sức hút phủ sóng toàn cầu của nhóm.





Le Sserafim bày tỏ thông qua công ty quản lý Source Music rằng những điều từng dường như khó có thể thực hiện đã trở thành hiện thực nhờ sự ủng hộ của fandom nhóm là Fearnot. Nhóm gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã góp phần tạo nên thành tích lần này, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục hoạt động với tinh thần trách nhiệm và thái độ khiêm tốn. Bên cạnh đó, các cô nàng cũng không quên gửi lời cảm ơn đến tiền bối j-hope (Đoàn thiếu niên chống đạn - BTS) vì đã đồng hành và hỗ trợ trong dự án hợp tác này.





Mặt khác, vào ngày 30/10 vừa qua, Le Sserafim đã xuất hiện tại sự kiện “GeForce Gamer Festival” do tập đoàn toàn cầu Nvidia tổ chức, và gây chú ý khi nhận được lời khen trực tiếp từ Giám đốc điều hành Jensen Huang khi mang đến một sân khấu đặc biệt. Bên cạnh đó, nhóm cũng tham gia lễ ra mắt Ủy ban Giao lưu văn hóa đại chúng, một sự kiện của quốc gia, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của mình như những nghệ sĩ đại diện tiêu biểu cho Hàn Quốc.