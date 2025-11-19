Văn học của Bắc Triều Tiên

Văn học Bắc Triều Tiên mang tính hiện thực, chủ yếu nhằm phục vụ chính trị và đề cao vai trò của lãnh tụ. Các tác phẩm văn học tại nước này đều phải tuân theo khuôn mẫu chặt chẽ, nhằm phản ánh tinh thần cách mạng và thể hiện quá trình hiện thực hóa tư tưởng Juche (Chủ thể) của lãnh tụ. Văn học miền Bắc đang giữ vị trí trung tâm trong nghệ thuật, có nhiệm vụ xây dựng cốt truyện; còn các loại hình nghệ thuật khác như kịch, mỹ thuật hay điện ảnh chỉ là phương tiện để thể hiện cốt truyện đó.





Nghề viết văn là một nghề được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng không phải ai cũng có thể trở thành nhà văn. Con đường trở thành nhà văn ở Bắc Triều Tiên rất khó khăn và gian nan. Để trở thành nhà văn, họ phải thông qua các quy trình tuyển chọn do Nhà nước quy định. Các nhà văn miền Bắc sáng tác dưới sự chỉ đạo của đảng, và các tác phẩm sau đó sẽ được chuyển thể sang nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Đặc biệt, tất cả các hoạt động này đều luôn được diễn ra trong khuôn khổ của tổ chức. Trong đó, Đoàn sáng tác văn học 15/4 là đơn vị tiêu biểu, chuyên sáng tác các tác phẩm liên quan trực tiếp đến lãnh đạo miền Bắc. Đáng chú ý, nhà văn Paek Nam-ryong, một thành viên của đoàn, vào năm 1980 đã cho ra đời tác phẩm “벗” (nghĩa là “Bè bạn”), một tiểu thuyết mang tính đột phá trong văn học miền Bắc, phản ánh chân thực đời sống hôn nhân tại nước này và được quốc tế đánh giá cao.





Dưới thời Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, văn học miền Bắc bắt đầu có những thay đổi, nỗ lực nhằm hướng tới văn học hiện thực, phản ánh chân thực cảm xúc và đời sống người dân hơn, thay vì chỉ ca ngợi lãnh tụ. Mặc dù khác biệt so với văn học của các nước khác, nhưng văn học Bắc Triều Tiên vẫn không thể hoàn toàn tách rời khỏi hiện thực xã hội, được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều cơ hội để thế giới có thể hiểu rõ hơn về đời sống và người dân nước này hiện nay.



