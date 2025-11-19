Nỗi lòng người nông dân thời xưa ở Hàn Quốc trong những ngày giáp đông

Wolryeongga là khúc nông nhạc do học giả Jeong Hak-yu ghi chép lại những công việc phải làm hàng tháng ở vùng nông thôn theo phong cách thơ phú, trong đó có công việc của tháng 11 được ghi như sau:

Tháng 11 là mùa đông

Gió thổi, sương giá, tuyết rơi, băng đóng cứng

Thóc gạo thu hoạch vụ thu có được bao

Một phần trả nợ, phần đóng thuế

Phần dành cho cúng giỗ, phần làm giống

Trả phí thuê ruộng, công lao động

Công cán cả năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời làm ruộng nhưng sau vụ thu hoạch, bớt đầu bớt đuôi, thanh toán nợ nần xong cũng chẳng còn được là bao khiến người nông dân lo lắng cho những ngày đông giá rét dài đằng đẵng. Chỉ còn 2 tháng nữa là hết năm 2025, có lẽ không ít người trong chúng ta giờ này cũng đang nặng lòng với những nỗi trăn trở giống như của người nông dân sống dưới thời đại Joseon xưa.





* Khúc hát Nachimban (Cái la bàn) / đoàn nghệ thuật truyền thống Baramgot

* Khúc tạp ca "Janggi Taryeong" (Chơi cờ tướng) / nghệ sĩ Choi Geun-sun, dàn nhạc truyền thống vùng Gyeonggi