NSND Mỹ Uyên và trải nghiệm diễn nhạc kịch chủ đề lịch sử Hàn Quốc

Ra đời vào thế kỷ XIX tại Anh, nhạc kịch (musical) quy tụ các yếu tố kịch, nhạc, múa, được phổ biến tại Anh và Mỹ rồi lan rộng ra toàn thế giới trong đó có Hàn Quốc. Tuy nhiên, thể loại nghệ thuật này vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Ngày 11-14/9 vừa qua, vở nhạc kịch lịch sử Hàn Quốc “Tướng quân đảo Dokdo Jang Han-sang” đã được công diễn tại tỉnh Bắc Gyeongsang của xứ sở kimchi, với sự góp mặt đặc biệt của nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên, Giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B, gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch nói Thành phố Hồ Chí Minh.





Nhận lời mời của đạo diễn-biên kịch Lee Jung-nam và xuất phát từ thỏa thuận giao lưu văn hóa-giáo dục giữa Hiệp hội Sân khấu Busan và Hiệp hội Sân khấu TP. HCM, NSND Mỹ Uyên đã vượt qua những băn khoăn, lo lắng khi lần đầu tiên đóng nhạc kịch để vào vai phu nhân tướng quân. Kết hợp đầy ăn ý với bạn diễn Kim Joon-hyun ở phân đoạn phu nhân tiễn chồng ra cửa ải biên cương, lời ca và diễn xuất của chị thể hiện sự hy sinh, tình yêu thương và nỗi lo lắng xen lẫn tự hào. Quá trình tập luyện và biểu diễn ở Hàn Quốc không chỉ mang lại những kỷ niệm vui mà còn nhiều bài học, kinh nghiệm đối với sự nghiệp của chị.





Mời quý thính giả cùng Khuê trò chuyện với NSND Mỹ Uyên để hiểu hơn về mối duyên với Hàn Quốc và những trải nghiệm sau 4 đêm diễn đáng nhớ tại đây.