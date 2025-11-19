Nữ diễn viên Jeon Jong-seo tham gia vào bộ phim remake bom tấn Hollywood “Highlander”

ⓒ ANDMARQ





Nữ diễn viên Hàn Quốc Jeon Jong-seo đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ điện ảnh toàn cầu khi xác nhận tham gia vào bản làm lại bộ phim bom tấn Hollywood “Highlander” (Cao nguyên), dự kiến khởi quay vào đầu năm 2026.





Tác phẩm lần này làsiêu dự án với kinh phí lên tới 70 triệu USD, và quy tụ dàn diễn viên đám như Henry Cavill, Mark Ruffalo, Russell Crowe, Dave Bautista,Jeremy Irons, Karen Gillan. Bộ phim do đạo diễn Chad Stahelski, đạo diễn nổi tiếng với loạt phim “John Wick”với phong cách hành động đặc trưng, đảm nhận vai trò chỉ đạo. Công ty United Label trực thuộc hãng phimAmazon MGM Studios (Mỹ) phụ trách sản xuất.





Jeon Jong-seo sẽ đảm nhận vai một thành viên của “The Watchers”, tổ chức bí mật chuyên theo dõi “những người bất tử” trong thế giới phim.





“Highlander” là loạt phim điện ảnh ra đời từ tác phẩm cùng tên ra mắt năm 1986 và đã sở hữu lượng người hâm mộ trung thành trên toàn thế giới trong suốt nhiều thập kỷ. Việc làm lại bộ phim này được xem là một trong những dự án được kỳ vọng nhất của Hollywood, đồng thời thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các fan của nguyên tác.





Trước đó, nữ diễn viên Jeon Jong-seo từng được mời tham dự Liên hoan phim quốc tế Cannes với bộ phim “Burning” (tạm dịch “Thiêu đốt”) của đạo diễn Lee Chang-dong, đồng thời cô cũng lấn sân Hollywood qua tác phẩm “Mona Lisa and the Blood Moon” (tạm dịch: Mona Lisa và Mặt trăng máu). Gần đây, nữ diễn viên tiếp tục gây chú ý khi bộ phim “Project Y” (Dự án Y) mà cô tham gia được chọn trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto. Việc góp mặt trong dự án phim “Highlander” lần này giúp nữ diễn viên được đánh giá là sẽ mở ra những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp diễn xuất của Jeon Jong-seo trên thị trường toàn cầu.