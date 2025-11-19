Nữ diễn viên Lee Si-young hạ sinh con gái thứ hai được thụ tinh từ phôi thai đông lạnh với chồng cũ

ⓒ ACE FACTORY





Nữ diễn viên Lee Si-young ngày 5/11 đã đăng tải lên mạng xã hội cá nhân bức ảnh ôm con gái mới chào đời, cùng chia sẻ rằng cô xem em bé như “món quà mà Chúa ban cho” và hứa sẽ dành cho con trai cả cùng công chúa nhỏ của mình một cuộc sống hạnh phúc. Trước đó, thông qua cuộc trò chuyện với người quen trên mạng xã hội, Lee Si-young cũng từng để lộ rằng em bé thứ hai là một bé gái.





Công ty quản lý Ace Factory ngày 6/11 cũng xác nhận thông tin nữ diễn viên đã sinh con, song không tiết lộ thời điểm cụ thể.





Lee Si-young kết hôn với một doanh nhân hơn cô 9 tuổi vào năm 2017 và có một cậu con trai. Cả hai đã ly hôn vào tháng 3 năm nay sau 8 năm chung sống. Trước khi ly hôn, nữ diễn viên đã thực hiện trữ đông phôi thụ tinh ống nghiệm. Trong thời gian tiến hành thủ tục ly hôn, cô đã tự quyết định cấy phôi mà không có sự đồng ý của chồng cũ.





Hồi tháng 7 năm nay khi công bố sự việc, Lee Si-young cho biết dù phía chồng cũ không chấp thuận, song cô sẵn sàng chịu toàn bộ trách nhiệm cho quyết định của mình.