Bang Min-su (Teen Top) đảm nhận vị trí Chủ tịch Ủy ban chuẩn bị thành lập công đoàn nghệ sĩ thần tượng

Công ty quản lý Moden Berry Korea ngày 7/11 cho biết cựu thành viên nhóm nhạc nam Teen Top Bang Min-su (nghệ danh là C.A.P) hiện đang hoạt động với tư cách là Chủ tịch của “Ủy ban chuẩn bị thành lập công đoàn nghệ sĩ thần tượng”, dự kiến ra mắt trong năm nay.





Ủy ban này được thành lập nhằm bảo vệ quyền lợi của giới nghệ sĩ đại chúng, bao gồm cả những nghệ sĩ thần tượng. Hồ sơ đăng ký thành lập đã được nộp lên Văn phòng Lao động thành phố Seongnam (tỉnh Gyeonggi) từ tháng 9/2025.



Hiện có hơn 10 idol đã bày tỏ ý định tham gia ủy ban này, trong đó có nữ ca sĩ Ailee được xác nhận là thành viên tham gia công khai. Bên cạnh đó, nghiên cứu viên Seo Min-seon tại Viện Chính sách thanh niên thuộc đảng Dân chủ đồng hành phụ trách công tác chuẩn bị tổng thể và truyền thông đối ngoại cho việc thành lập công đoàn.





Ủy ban này nhấn mạnh sự cần thiết của việc ban hành và thực hiện theo các quy chuẩn bắt buộc gồm quy trình xử lý, đánh giá tính phù hợp của các biện pháp pháp lý từ phía công ty quản lý; yêu cầu xóa nội dung cho đến hỗ trợ nộp đơn kiện khi nghệ sĩ bị tấn công bằng bình luận ác ý; hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tinh thần; và cơ chế thông báo cho người giám hộ, kết nối y tế và quản lý hồ sơ tư vấn khi xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm.





Mặt khác, Bang Min-su ra mắt cùng Teen Top vào năm 2010 và ghi dấu với nhiều bản hit. Sau khi rời nhóm, nam nghệ sĩ ký hợp đồng độc quyền với Moden Berry Korea vào năm 2025 và tiếp tục mở rộng các hoạt động cá nhân.